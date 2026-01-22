MARCIA / Via alla stagione nazionale: i portacolori dell'Atl.Fossano di scena ad Acquaviva delle Fonti

Domenica 25 gennaio ad Acquaviva delle Fonti (BA) prende il via la stagione nazionale della marcia con la novità della maratona (in palio i titoli italiani) e mezza maratona per le categorie senior e promesse.

La manifestazione sarà valida anche come prima prova del CdS Nazionale di Marcia assoluto e come prima prova del CdS Master sui 10km, distanza sulla quale si cimenteranno anche gli juniores e gli allievi, sia uomini che donne. Nel campionato italiano di maratona unico piemontese in gara sarà Stefano Chiesa (Carabinieri).

Per quanto riguarda i master, attesi al via i portacolori dell’Atl. Fossano ’75 Giuseppina Comba e Ivana Roggero (entrambe SF65) al femminile, Paolo Diego Fissore e Gian Maria Gerbaldo (entrambi SF70) al maschile.

Nelle categorie giovanili, Battaglio CUS Torino schiera la squadra allieve capitanata da Vittoria Giannone, con Lucia Anna Maria Crisafi e Ginevra Cervella. In gara anche le allieve di Safatletica Piemonte Viola De Scalzi, Nina Cagliero, Ginera Tumiati e Delia Vigna. Il club torinese schiera anche la squadra maschile u18 con Riccardo Capano e Gianluca Merlone, e quella juniores maschile con Giorgio Cosentino e Riccardo Fracchia.

Ricordiamo che la 2° prova del CdS Nazionale di Marcia si svolgerà sempre su strada domenica 8 marzo in Piemonte, ad Alessandria, e sarà valida come campionato italiano individuale di mezza maratona per le categorie assolute e dei 10km per le categorie juniores. In quell’occasione si svolgerà anche la prima prova del Trofeo Nazionale di Marcia Cadetti/e.