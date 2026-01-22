 / Viabilità

Viabilità | 22 gennaio 2026, 07:56

Treno 22955 viaggia con un ritardo di 18 minuti sulla Cuneo–Ventimiglia

Segnalazione dell’Osservatorio Ferrovia del Tenda: guasto agli impianti di circolazione del convoglio precedente causa il rallentamento

Qualche disagio nella mattinata di oggi sulla linea ferroviaria del Tenda. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda, il treno regionale 22955 Cuneo (partenza 6:41) – Ventimiglia (arrivo previsto 9:21) viaggia con un ritardo di 18 minuti.

La causa del rallentamento è da attribuire a un guasto agli impianti di circolazione che ha interessato il treno precedente, identificato come convoglio 3211. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ristabilire la piena efficienza della linea e contenere ulteriori ritardi nella mattinata.

redazione

