Via Trinità, tra Madonna delle Grazie e Trucchi, chiusa al traffico per 11 giorni

Un tratto di via Trinità, tra Madonna delle Grazie e Trucchi, sarà chiusa al transito per undici giorni per consentire la posa di alcuni cavi elettrici interrati (cantiere a cura di E-Distribuizione).

I lavori si svolgeranno da martedì 27 gennaio a venerdì 6 febbraio, con esclusione dei giorni di sabato e domenica, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con l’andamento del cantiere. L’intervento in via Trinità, nel tratto compreso tra il civico 39 e il civico 11, si estenderà complessivamente tra via Savona (SP422) e via Rota.

Per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, è istituita la chiusura al transito veicolare nel tratto indicato (garantito l’accesso ai passi carrai). La viabilità sarà regolamentata mediante segnaletica stradale e, ove necessario, con l’impiego di movieri.