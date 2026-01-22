 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 22 gennaio 2026, 02:53

Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli - Diretta

Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli - Diretta

(Adnkronos) - Il sogno di Francesco Maestrelli incontra Novak Djokovic. Nella quinta giornata degli Australian Open che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del torneo di Melbourne. Maestrelli, all'esordio assoluto in uno Slam, ha battuto il francese Terence Atmane in cinque set, mentre Djokovic ha vinto agilmente in tre parziali contro lo spagnolo Pedro Martinez. 

Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l'australiano Duckworth. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium