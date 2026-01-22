 / 

| 22 gennaio 2026, 20:43

Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi

(Adnkronos) -

Bologna e Celtic Glasgow pareggiano 2-2 al Dall'Ara, nella settima giornata della fase campionato di Europa League, oggi giovedì 22 gennaio. Al doppio vantaggio degli ospiti con Hatate al 5' e Trusty al 40', rispondono Dallinga al 58' e Rowe al 72'. Dal 34' scozzesi in dieci uomini per l'espulsione di Hatate per doppia ammonizione. In classifica i rossoblù salgono a quota 12 e con una vittoria nell'ultima giornata (contro il Maccabi Tel Aviv) potrebbero chiudere nelle prime otto, guadagnando la qualificazione diretta agli ottavi. Il Celtic resta a 8 punti. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

