Imprese, Frega (Pmi): "Talenti al centro della trasformazione"

(Adnkronos) - “I talenti oggi sono al centro della trasformazione e sono necessari per qualsiasi tipo di business e in qualsiasi parte del mondo. La digital disruption, tutto quello che sta avvenendo con l'intelligenza artificiale ma anche la globalizzazione creano grandi opportunità per le aziende”. Così Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Phillip Morris Italia, in occasione dell’evento "Coltivare l'eccellenza", organizzato a Roma, in cui è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano, che si conferma sempre più come una leva centrale per la competitività del Paese.

“I talenti sono quei soggetti - ha proseguito Frega - che hanno la capacità di cambiare il corso degli eventi, di impattare in maniera laterale rispetto a quello che è il modus operandi dell'organizzazione e i vantaggi che un talento offre oggi sono quelli legati proprio alla capacità di accelerare la trasformazione, alla capacità di portare una conoscenza diversa. Sono persone che guardano al mondo in maniera diversa. Abbiamo esempi importantissimi di talenti che hanno rivoluzionato determinati servizi, prodotti e offerte grazie alla loro capacità di guardare oltre ciò che è convenzionale”.

L’ad di Phillip Morris ha poi indicato la “ricetta” vincente dell’azienda in questo ambito: “Ci sono due priorità: la prima è quella di una grande capacità di training costante delle nostre persone e dei talenti perché la formazione continua è fondamentale. Un altro aspetto è quello di aspirare ad una carriera che sia internazionale. Ovviamente Philip Morris, che è presente in tutto il mondo, offre quotidianamente queste opportunità ai nostri talenti”, ha concluso Frega.