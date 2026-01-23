“DL Bollette: a rischio il biogas e le biomasse di origine agricola”: il ministro Pichetto Fratin all'evento di Confagricoltura Cuneo e CMA

Venerdì 30 gennaio a Cavallermaggiore avrà luogo l’evento “DL Bollette: a rischio il comparto biogas e biomasse di origine agricola”, organizzato da Confagricoltura Cuneo in collaborazione con il Consorzio Monviso Agroenergie (CMA).

La mattinata prevede due momenti: il primo, alle 9, presso l’azienda agricola “La Gaia” (via Pasco Grosso 3 – località Trebbiè) per una visita all’allevamento e all’impianto a biogas collegato; il secondo, alle 10,30, con un convegno sul tema presso “Le Cupole” (strada regionale 20) a cui prenderanno parte esperti e i massimi esponenti del mondo politico ed economico del territorio. Sono attesi anche il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. La partecipazione è libera e gratuita.

È possibile registrarsi compilando il form all’indirizzo bit.ly/45rYwGu o contattando la segreteria organizzativa: 0171/692143 (int. 7) – eventi@confagricuneo.it.

Obiettivo dell’iniziativa è evidenziare tutte le criticità contenute nella bozza del Decreto-legge “Bollette”, che prevede una progressiva riduzione fino all’eliminazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a biogas agricolo e a biomassa. Il meccanismo dei PMG è uno strumento introdotto dal Governo nel 2023 non come incentivo, ma come sistema di integrazione dei ricavi, indispensabile per garantire la copertura dei costi minimi di esercizio e accompagnare in modo ordinato la fase post-incentivi. La sua cancellazione rischia di determinare lo spegnimento di numerosi impianti ancora pienamente funzionanti. Oltre a produrre energia elettrica ‘verde’ e programmabile, questi impianti sono strategici per la gestione ecologica dei residui agricoli e dei reflui degli allevamenti, poiché contribuiscono a ridurre in modo significativo la perdita di nitrati in falda e le emissioni di gas clima-alteranti in atmosfera.

IL PROGRAMMA

Dopo la visita all’azienda lattiero casearia La Gaia, la mattinata proseguirà presso “Le Cupole” con il convegno, aperto dai saluti istituzionali di Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, di Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, e di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. A seguire, ci sarà l’approfondimento “Il biogas elettrico – Una risorsa essenziale per l’agricoltura italiana” a cura di Andrea Chiabrando, direttore tecnico del Consorzio Monviso Agroenergia, prima della tavola rotonda a cui prenderanno parte: Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura Regione Piemonte, Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura Regione Lombardia, Alessandro Bettoni presidente Nazionale della FNP Bioeconomia di Confagricoltura e Sebastiano Villosio, presidente Consorzio Monviso Agroenergia. Per le conclusioni sono attesi gli interventi di: Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Al termine del convegno seguirà un momento conviviale.

LE DICHIARAZIONI

“Il decalage (azzeramento graduale) dei Prezzi Minimi Garantiti, previsto del 20% annuale in 5 anni, condanna a chiusura certa gli impianti a biogas e a biomasse di origine agricola – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte –. In questo scenario di estrema incertezza, non solo si decreta la fine di un percorso di sostenibilità ambientale iniziato oltre 20 anni fa, ma in prospettiva si blocca ogni investimento e applicazione tecnologica nel settore agricolo in questo ambito. Con il nostro evento vogliamo quindi sensibilizzare tutti, in particolar modo la politica, al rischio a cui le nostre aziende vanno incontro, auspicando un confronto costruttivo con il Governo e il Parlamento per correggere le criticità”.

“Siamo fortemente contrari a quanto disposto attualmente dal Decreto Bollette, in quanto porterebbe alla chiusura degli impianti a biogas agricolo, senza considerare adeguatamente come ormai facciano parte integrante del settore primario, garantendo liquidità al reddito e sostenendo, al contempo, un processo virtuoso di sostenibilità e salvaguardia del territorio – sottolinea Sebastiano Villosio, presidente del Consorzio Monviso Agroenergia (CMA) –. In questi anni sono stati fatti investimenti ingenti e le aziende agricole hanno dimostrato di riuscire a dare un contributo significativo alla riduzione delle emissioni, come richiesto dall’Unione Europea. Tutto questo adesso è in bilico, proprio in un momento in cui lo scenario internazionale di certo non agevola lo sviluppo dell’agricoltura locale e nazionale”.

I NUMERI DEL COMPARTO

In Piemonte sono circa 250 gli impianti a rischio di chiusura, con il coinvolgimento di circa 3.000 aziende agricole. In tutta Italia gli impianti interessati dal DL ‘Bollette’ sono 1.155, di cui 235 sotto i 300 KW e 918 oltre i 300. Di questi 918, per motivi tecnici solo 200-250 potranno riconvertire la produzione da biogas a biometano, gli altri sarebbero costretti a chiudere.