Alla biblioteca di Bra arrivano i racconti e le leggende di Piemonte e Provenza

Con il mese di febbraio 2026 arriva alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra un nuovo appuntamento dedicato ai piccoli amanti della lettura.

Si tratta delle “Letture di qua e delle letture di là”, che per tre mesi vedranno Caterina Ramonda far conoscere ai giovanissimi (3-7 anni) racconti e leggende di Piemonte e Provenza. Per il mese di febbraio l’appuntamento è per venerdì 20 a partire dalle 17. Gli incontri sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Proseguono inoltre le tradizionali letture animate del lunedì pomeriggio dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si parte il 2 febbraio con “Diverso da chi?” a cura di Radici, semi e parole, mentre il lunedì successivo, il 9 febbraio, sarà la volta di Il sole e il vento e tante altre storie di Esopo” ad opera del Collettivo Scirò – Marta Salomone. Saranno invece gli operatori dell’associazione Teatrulla a condurre la lettura del 16 febbraio, intitolata “Giù la maschera!”. Il mese si chiude lunedì 23 febbraio con un pomeriggio di giochi da tavolo a cura dei bibliotecari e per i bambini più piccoli (3/6 anni) e la scoperta di scacchi (ad opera de “Il posto degli scacchi asd”) e dama (con il “Circolo damistico braidese F. Bartoloni”) per i più grandicelli (7/11 anni). Gli incontri iniziano alle 17 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Doppio appuntamento mensile con Bibliobebè: venerdì 27 febbraio alle 16,30 i bimbi della fascia 19-35 mesi sono i destinatari delle letture animate curate dalle bibliotecarie e dalle volontarie, mentre il giorno successivo, sabato 28 febbraio, alle 10 appuntamento per i più piccoli (9-18 mesi), seguito alle 11 da un nuovo incontro dedicato ai bambini dai 19 ai 35 mesi. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Mese di pausa infine per letture in lingua inglese di Magic english a cura di Elena: Words and Rhymes, che riprenderanno a marzo.

Come sempre, l’accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà avere inquadrano con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Peraltro, su Eventbrite gli appuntamenti in programma presso la biblioteca possono essere prenotati solo a partire da una settimana dalla data fissata. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.

Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.