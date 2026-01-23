Natimortalità delle imprese della Granda: in sofferenza commercio e agricoltura

Per il sistema imprenditoriale della provincia di Cuneo, il 2025 si chiude restituendo lievi segnali di ripresa.

Nel periodo gennaio-dicembre 2025 la Camera di commercio di Cuneo registra la nascita di 3.361 nuove iniziative imprenditoriali, 27 in meno (-0,8%) rispetto all’anno precedente, e 3.287 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) ovvero 294 in meno (-8,2%) rispetto al 2024.

Queste dinamiche hanno consegnato un saldo positivo a fine anno di 74 unità, corrispondente a un tasso di crescita del +0,11% (-0,30% nel 2024 e -0,10% nel 2023), leggermente più basso rispetto a quello regionale (+0,29%) e nazionale (+0,96%).

"Il tessuto imprenditoriale cuneese conferma una metamorfosi profonda e ormai codificata: negli ultimi vent’anni abbiamo assistito al raddoppio del numero delle società di capitale, un trend inarrestabile che testimonia la tendenza delle nostre imprese a strutturarsi e rafforzarsi patrimonialmente - dichiara il presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto -. In questo contesto di evoluzione qualitativa, accogliamo con favore il dato sulla natimortalità che, per la seconda volta in quindici anni, mostra un’inversione di tendenza con un saldo positivo, seppur contenuto, di 74 unità. Non è un traguardo scontato, ma un segnale di resilienza che interrompe il lungo ciclo di calo demografico delle imprese. Pur restando cauti, guardiamo con fiducia a questa piccola crescita che premia la vitalità e la capacità di tenuta del nostro tessuto imprenditoriale."

L’analisi dei dati dal punto di vista della forma organizzativa delle imprese conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale provinciale.

A evidenziare una sostenuta espansione sono infatti, anche nel 2025, le società di capitale che, con un peso del 16,1% sul totale delle aziende cuneesi, registrano un tasso di crescita del +4,43%, seguite dalle altre forme (in cui confluiscono cooperative e consorzi) con +0,86%. Negativa invece la performance delle restanti forme giuridiche: le società di persone (-0,14%), seguite dalle ditte individuali (-0,94%), che costituiscono il 60,4% delle imprese provinciali.

Tra i settori di attività la dinamica più incoraggiante viene registrata dai servizi (+2,62%), seguiti dal turismo (+1,10%) e dalle costruzioni (+0,51%). In sofferenza l’agricoltura (-2,03%) che rappresenta il 26,6% delle imprese della Granda, seguita dal commercio (-1,96%) e dall’industria in senso stretto (-0,63%).