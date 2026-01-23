 / Attualità

Attualità | 23 gennaio 2026, 19:53

Problema tecnico al Tunnel di Tenda: traffico bloccato per un'ora

Nevicate a Limone e lunghe code da entrambi i lati della galleria nella serata di giovedì 23 gennaio

Colle di Tenda, lato francese - immagine della webcam di inforoutes06.fr

Un possibile incidente tecnico ha provocato la chiusura del Tunnel di Tenda nella serata di giovedì 23 gennaio a partire dalle 18:20. La chiusura ha generato significative ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code formatesi da entrambi i lati della galleria. La notizia arriva dalla pagina Facebook Viabilità - Colle di Tenda, Valle Roya, Colle di Nava - OFFICIAL, dove alcuni utenti hanno segnalato l'accaduto.

Le condizioni meteorologiche hanno aggravato la situazione: a Limone Piemonte stava nevicando, rendendo ancora più critica la situazione del traffico nel tratto interessato. Il Dipartimento delle Alpi Marittime ha comunicato il blocco a titolo precauzionale mentre venivano affrontati i problemi tecnici riscontrati.

Dopo poco più di un'ora, il tunnel è stato riaperto alla circolazione alle 19:30 circa. Gli automobilisti hanno così potuto riprendere il transito dopo l'interruzione, anche se con possibili disagi residui legati alle condizioni invernali della zona.

