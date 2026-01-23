A Savigliano l’ultimo saluto a Bartolomeo Donalisio, già presidente dell’Associazione volontari ospedalieri

E' deceduto, all’età di 88 anni, nella casa di riposo di Levaldigi, Bartolo Donalisio,

Figura storica del volontariato di Savigliano, Donalisio è stato uno dei volti più rappresentativi dell’Avo, realtà attiva negli ospedali e nelle case di riposo del territorio saviglianese e saluzzese.

Aveva lavorato alla Fiat Ferroviaria (oggi Alstom) e, dopo la pensione, si era dedicato ancora di più al servizio delle persone fragili e degli ammalati.

Fondatore della sezione Avo di Savigliano era stato per quasi 15 anni suo presidente, credendo con convinzione nel valore dell’impegno gratuito e continuativo a favore degli altri.

Nel corso degli anni aveva ricoperto anche il ruolo di membro del Consiglio regionale dell’associazione, contribuendo alla crescita e al radicamento dell’Avo sul territorio.

“Donare tempo e attenzione con costanza, senza arrendersi di fronte alle difficoltà”, era il principio che amava ricordare, convinto che il volontariato fosse una scuola di umanità capace di lasciare un segno profondo.

Lascia la moglie Gina Delfino, la figlia Monica con Beppe Aragno, la nipote Elisa con Luca, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.

La veglia di preghiera si terrà, questa sera, venerdì 23 gennaio alle 18,30 nella chiesa di sant’Andrea.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 24 gennaio, alle 11 nella chiesa di San Giovanni con partenza alle 10,20 dalla Casa di Riposo “Fratelli Ariaudo” di Levaldigi.