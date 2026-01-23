Cuneo, scontro tra auto al semaforo di corso Alcide De Gasperi

Sanitari del 118 e Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in serata per uno scontro tra vetture verificatosi in corso Alcide De Gasperi a Cuneo, presso il semaforo del cimitero di San Rocco Castagnaretta.
L’allarme è scattato poco prima delle ore 20.30.
Quattro le auto coinvolte, una delle quali ha terminato la propria corsa nello spartitraffico del semaforo.
A quanto si apprende nessuna delle persone coinvolte nel sinistro avrebbe riportato gravi conseguenze.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.