Cronaca | 23 gennaio 2026, 21:41

Cuneo, scontro tra auto al semaforo di corso Alcide De Gasperi

Incidente poco prima delle 20.30 nei pressi del cimitero di San Rocco Castagnaretta

Sanitari del 118 e Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in serata per uno scontro tra vetture verificatosi in corso Alcide De Gasperi a Cuneo, presso il semaforo del cimitero di San Rocco Castagnaretta.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 20.30.

Quattro le auto coinvolte, una delle quali ha terminato la propria corsa nello spartitraffico del semaforo.

A quanto si apprende nessuna delle persone coinvolte nel sinistro avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

