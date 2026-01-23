NUOVA KIA STONIC: guidala gratis per due giorni

La nuova Kia Stonic si aggiorna profondamente, dentro e fuori, adottando un design più deciso e una dotazione tecnologica che innalza gli standard del segmento B dei crossover. Il modello interpreta in chiave compatta la filosofia stilistica “Opposites United”, già vista sui modelli più recenti del marchio coreano, e si propone come una soluzione trasversale per il mercato europeo in una fase di transizione energetica.

Dal punto di vista estetico, la Stonic mantiene le sue proporzioni compatte, ma cresce di 25 mm in lunghezza grazie ai nuovi paraurti. Il frontale è caratterizzato dalla firma luminosa “Star Map”, da griglie più scolpite e da un disegno complessivo più espressivo. Anche la parte posteriore è stata rivista con nuovi gruppi ottici, un diffusore aggiornato e un portellone ridisegnato. Completano l’insieme nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici — con design dedicato per l’allestimento GT-Line — e due nuove tinte di carrozzeria, Adventurous Green e Yacht Blue.

La strategia motoristica riflette l’approccio pragmatico di Kia verso l’elettrificazione. La gamma prevede il tre cilindri 1.0 T-GDI da 100 CV in versione benzina e una variante mild-hybrid da 115 CV, entrambe abbinate a un cambio manuale a sei rapporti o al doppia frizione automatico a sette marce. Una scelta che conferma il ruolo della Stonic come modello “ponte” tra motorizzazioni tradizionali e soluzioni elettrificate.

L’abitacolo segna uno dei passi avanti più evidenti. Il nuovo layout con doppio display panoramico integra due schermi da 12,3 pollici per strumentazione digitale e infotainment, una dotazione tipica di segmenti superiori. Rinnovati anche volante, console centrale e plancia, mentre il sistema touch multimodale consente di gestire infotainment e climatizzazione con un’interfaccia semplificata. Non mancano dotazioni orientate al comfort quotidiano come prese USB-C, ricarica wireless per smartphone e illuminazione ambientale.

Sul fronte della connettività, la nuova Stonic integra il sistema Kia Connect con servizi cloud, diagnostica in tempo reale e gestione remota del veicolo tramite app. Debutta inoltre la chiave digitale, che permette l’accesso e l’avviamento tramite smartphone o smartwatch compatibili.

Particolarmente completo il pacchetto di sicurezza, che porta nel segmento B sistemi ADAS evoluti. Tra questi figurano il Blind-spot Collision Avoidance Assist, il Safe Exit Warning, il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 e il cruise control intelligente basato sulla navigazione. A completare il quadro, l’assistenza alla guida in autostrada e il mantenimento attivo della corsia, che contribuiscono a migliorare comfort e sicurezza nei lunghi trasferimenti.

Con questo aggiornamento, Kia rafforza il posizionamento della Stonic come uno dei crossover compatti più completi del mercato, puntando su design, tecnologia e sicurezza per distinguersi in un segmento sempre più competitivo.

