Saluzzo: grande successo per l'incontro "Istruzione e formazione" con Elena Chiorino

Molto partecipato l'incontro "Istruzione e formazione. Prospettive per il futuro", organizzato dal circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo, che si è svolto ieri sera, giovedì 22 gennaio presso la Sala degli Specchi, al primo piano de "Il Quartiere" nell'ex Caserma Musso.

Ospite d'onore della serata è stata Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore a Lavoro, Formazione, Istruzione e Merito, Università.

La sala, allestita dai ragazzi di Gioventù Nazionale, ha visto la presenza di numerosi sindaci provenienti da tutta la provincia e dal torinese, nonché di assessori, consiglieri e di una comunità attenta ai temi del futuro. Durante l'evento sono stati approfonditi gli argomenti quali la fuga dei cervelli, il diritto allo studio, il potenziamento degli istituti tecnici e professionali e le strategie di welfare aziendale, con l'obiettivo di costruire un modello piemontese di eccellenza che sia d'esempio a livello nazionale.

Dopo i saluti di Ilio Piana, presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo, sono intervenuti William Casoni coordinatore provinciale F.d.I., il senatore Marco Perosino, che ha sottolineato la necessità di cambiamento, seguito dal sindaco di Manta e consigliere provinciale Ivana Casale e dai consiglieri regionali Marina Bordese e Claudio Sacchetto, l'avv. Nicolò Giordana, capogruppo F.d.I. e consigliere comunale a Saluzzo. A introdurre l'ospite Elena Chiorino è stata il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Federica Barbero, che ha reso possibile l'evento.

Nel corso della serata, grazie all'intervento di Chiorino, sono emersi risultati significativi: dai programmi regionali di formazione in filiera è scaturito un 90% di inserimenti occupazionali, un dato che dimostra come un sistema integrato tra enti formativi, imprese, università e scuola funzioni concretamente. La Regione ha stanziato 314 milioni di euro per la formazione, con progetti innovativi come le Accademie di Filiera.

Un punto di svolta è stata l'identificazione di 11 filiere strategiche, attorno alle quali è stata creata una nuova struttura formativa coordinata. Non solo: Elena Chiorino ha sottolineato come gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), uno dei quali presente a Bra, siano completamente gratuiti — niente tasse, niente libri, niente costi di frequenza — uno sforzo tutto carico sulla Regione per abbattere le barriere economiche all'accesso.

"Dobbiamo parlare di giovani, loro sono il nostro futuro", ha dichiarato Elena Chiorino. "L'attività legata ai giovani, come quella che svolge Federica Barbero, è una delle politiche di Fratelli d'Italia: dobbiamo lavorare tutti i giorni per garantire loro opportunità e realizzazione di sogni. È su questo che vogliamo lavorare, noi vogliamo generare futuro. Un futuro che dobbiamo scrivere insieme, consapevoli della forza del nostro Made in Italy".

"Non esiste libertà senza lavoro e non esiste lavoro senza una formazione di qualità che valorizzi il merito", ha affermato Federica Barbero. "Ringrazio la vicepresidente e assessore Chiorino per aver analizzato come le politiche regionali stanno trasformando l'istruzione in un vero ponte verso l'occupazione, sostenendo il Made in Italy e offrendo ai nostri ragazzi le competenze necessarie per restare e crescere sul territorio."

"Con la vicepresidente della Regione Piemonte e assessore Elena Chiorino", ha aggiunto Ilio Piana, "abbiamo cercato con questo incontro di dare davvero spazio ai giovani, e la sua presenza rappresenta un segnale di attenzione concreta verso il nostro territorio e un'occasione di confronto sui temi che riguardano lo sviluppo e il nostro futuro."