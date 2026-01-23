 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 23 gennaio 2026, 19:02

Una pietra per la Memoria: Piasco chiama i cittadini a non dimenticare

Per il Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, un gesto simbolico e condiviso darà vita a uno spazio permanente di ricordo sotto l’Ala del Municipio

Il Municipio di Piasco

Il Municipio di Piasco

In occasione del Giorno della Memoria, che ricorre martedì 27 gennaio, il Comune di Piasco lancia un’iniziativa simbolica, rivolta a tutta la cittadinanza.

Ciascuno piaschese è invitato a portare con sé una piccola pietra o un sassolino, su cui scrivere una parola significativa quali: memoria, rispetto, libertà, dignità, pace e a posizionarla sotto l’Ala del Municipio.

Un gesto collettivo, fatto di parole e pietre, per ricordare le vittime della Shoah e trasformare il ricordo in un segno concreto e duraturo nel centro del paese.

Le pietre raccolte – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - serviranno a creare uno spazio permanente della Memoria, visibile e accessibile a tutti, nel cuore del paese.

Un luogo semplice ma duraturo, pensato per custodire nel tempo il ricordo delle vittime della Shoah e per richiamare, ogni giorno, i valori fondamentali della dignità umana, del rispetto e della responsabilità civile. La pietra è un segno concreto di memoria: dura nel tempo e ci ricorda il dovere di non dimenticare. Rappresenta forza, resistenza e radici, ma anche solidarietà, rispetto e speranza. Ogni parola scritta su di essa diventa un gesto silenzioso ma potente, che unisce la comunità di Piasco in una memoria condivisa.

Lo spazio che nascerà sotto l’Ala del Municipioconclude la prima cittadina - sarà il frutto di un gesto collettivo: un segno tangibile lasciato dalla comunità alla comunità, affinché il ricordo non resti confinato a una sola giornata, ma diventi parte del paesaggio quotidiano del paese.

Invitiamo - esorta la sindaca - tutti i cittadini, le famiglie, i bambini ed i ragazzi a partecipare”.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium