La 5ª Meccanica dell’Istituto Tecnico “Cigna” di Mondovì incontra i Maestri del Lavoro

Nei giorni scorsi, la classe 5ª Meccanica dell’Istituto Tecnico “Cigna” di Mondovì ha avuto l’opportunità di partecipare ad un incontro formativo con i Maestri del Lavoro, figure di grande esperienza professionale che hanno condiviso con gli studenti conoscenze concrete e testimonianze dirette sul funzionamento delle aziende.

I due Maestri del Lavoro intervenuti, ex Dirigenti della Ferrero di Alba, hanno maturato una lunga carriera, anche all’estero. Grazie a queste esperienze internazionali, hanno potuto offrire agli studenti una visione ampia e realistica del mondo industriale, arricchita dal confronto con contesti produttivi differenti.

L’incontro si è concentrato in particolare sui meccanismi con cui le imprese pianificano la propria attività attraverso la definizione dei budget annuali di risultato. I relatori hanno spiegato come le aziende, per poter operare in modo efficace e sostenibile, debbano stabilire obiettivi chiari e realistici, basati su un’attenta analisi dei dati e del contesto di mercato.

Un tema centrale è stato quello della previsione della produzione per organizzare le risorse ed ottimizzare i processi produttivi, per definire prezzi di vendita competitivi e, allo stesso tempo, garantire un adeguato margine di guadagno.

I Maestri del Lavoro hanno evidenziato come il risultato economico derivi da scelte consapevoli, da un’organizzazione efficiente e da una costante capacità di controllo ed adattamento.

Oltre agli aspetti tecnici ed economici, durante l’incontro è stato sottolineato con forza il valore dell’impegno personale. I ragazzi sono stati incoraggiati ad essere determinati e motivati, a mettersi in gioco e a sviluppare una mentalità aperta al cambiamento e all’adattamento.

Incontri come questo sono un’importante occasione di crescita, che permette agli studenti di collegare le conoscenze teoriche apprese a scuola con la realtà concreta delle aziende e di riflettere sul proprio futuro lavorativo con maggiore consapevolezza.





