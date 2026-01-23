La lotteria solidale della Collina degli Elfi: sabato estrazione ad Alba

Un momento atteso, che chiude simbolicamente il “Magico Natale” della Collina degli Elfi e ne rilancia il significato più profondo: sabato 24 gennaio, alle 17.30, nella sede di Banca d’Alba (via Cavour 4) ad Alba, si terrà l’estrazione della Lotteria Solidale.

Al termine è previsto un piccolo aperitivo; l’adesione è preferibilmente su prenotazione via WhatsApp al 393 8678014.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di solidarietà che, ogni anno, accompagna le attività dell’associazione: un sostegno concreto ai progetti dedicati ai bambini in remissione oncologica e alle loro famiglie, con l’obiettivo di offrire tempo, cura e opportunità di ripartenza. Il primo premio è una gift card viaggio da 1.000 euro, ma le altre sorprese in palio sono numerose: buoni spesa, soggiorni, oggetti per la casa, bici ed esperienze da vivere.

Le donazioni raccolte con la Lotteria permettono a La Collina degli Elfi di ospitare decine di famiglie in cerca di serenità e migliorare ogni anno il progetto.

I dettagli completi e il regolamento ufficiale sono pubblicati al seguente link: https://lacollinadeglielfi.it/blog/torna-la-lotteria-solidale-de-la-collina-degli-elfi/