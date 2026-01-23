 / Sport

Sport | 23 gennaio 2026, 18:31

SCI ALPINISMO / Matteo Blangero e Chiara Musso si impongono nella 2ª Vertical Mondolè X3 di Artesina

Seconda gara del circuito Mondolè Cup

Nella serata di giovedì 22 febbraio le piste di Artesina hanno fatto da cornice alla seconda gara del circuito Mondolè Cup, richiamando quasi 100 skialper pronti a sfidarsi in una competizione tanto spettacolare quanto impegnativa.

La prova ha preso il via da Artesina Alta, con gli atleti impegnati in una lunga e selettiva risalita lungo il canalone, per un dislivello complessivo di 700 metri positivi, fino al traguardo posto in cima alla nuova seggiovia della Turra. Un percorso tecnico e fisicamente esigente, che ha messo alla prova resistenza, strategia e capacità di gestione dello sforzo, esaltando al tempo stesso le ottime condizioni della neve e l’atmosfera notturna.

Nella categoria assoluta maschile si è imposto Matteo Blangero con il tempo finale di 32’37.7 che gli ha permesso di precedere, con un vantaggio di un solo secondo Damiano Lenzi, secondo al traguardo, e Giuseppe Cantamessa (+52.6), che ha completato il podio.

In campo femminile la vittoria è andata a Chiara Musso, capace di interpretare al meglio il tracciato e di mantenere un ritmo elevato lungo tutta la salita. La classe 1982 ha chiuso in 40’52.3 con ampio margine su Marika Sette, seconda a +1’22.7, e Maddalena Demaria, terza con un distacco di +3’59.7 dalla vincitrice.

La tappa di Artesina ha confermato il grande entusiasmo attorno al circuito Mondolè Cup, che continua a richiamare numerosi appassionati e atleti, consolidandosi come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione per lo scialpinismo locale.

