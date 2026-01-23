SCI DI FONDO / Ottimo quarto posto di Graz e Carollo nella team sprint in tecnica libera a Davos

Elia Barp e Federico Pellegrino sono ancora una volta secondi nella Team Sprint in tecnica libera: il veneto ed il valdostano chiudono la prova di Goms alle spalle della sola Norvegia (Amudsen/Hedegart) confermando il piazzamento ottenuto a dicembre a Davos nell’analoga prova.

Ed ai piedi del podio, preceduti dagli Stati Uniti, sono ottimo quarti Davide Graz e Martino Carollo: non potevano esserci riscontri migliori per i due team azzurri a pochi giorni dalla sfida a cinque cerchi in programma il 18 febbraio in Val di Fiemme.

La Norvegia fa la gara e prova a rompere l’equilibrio sin dalla terza frazione, acquisendo un risicato ma significativo margine che consente di tagliare davanti a tutti il traguardo.

Alle spalle dei vichinghi, la lotta è apertissima, con Graz e Barp che si incaricano in prima persona dell’inseguimento su Amundsen nel penultimo atto della prova. Un’azione che consente nella frazione conclusiva a Pellegrino e a Carollo di sfidare gli Stati Uniti per il podio: il valdostano riesce a tenere la scia di Gus Schumacher nella salita conclusiva, per poi infilarlo in vista del traguardo e centrare la piazza d’onore, con Italia 2 quarta seguita a distanza da Svezia e dai padroni di casa della Svizzera.

Successo tedesco invece nella prova femminile con Gimmler/Rydzek che tagliano il traguardo davanti alle due formazioni norvegesi formate nell’ordine da Slind/Drivenes e Grøtting/Weng. Caterina Ganz e Nicole Monsorno sono ottave con Federica Cassol ed Iris De Martin Pinter dodicesime in una sfortunata finale, parzialmente compromessa da un contatto fortuito tra le azzurre nella seconda frazione

Domani la tappa di Goms propone una sprint in tecnica classica, altra prova generale a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; turno di qualificazione a partire dalle 10, batterie dalle 12:30.