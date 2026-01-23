Anica Academy e UniCredit raccontano transizione con il cortometraggio “COSPLAI”

ROMA (ITALPRESS) - Presentato in Sala ANICA a Roma "COSPLAI", il cortometraggio realizzato da Anica Academy ETS nell'ambito di una call to action dedicata al tema della transizione, promossa da UniCredit. Il progetto rappresenta una sintesi significativa del percorso di collaborazione tra le due realtà ed è finalizzato a raccontare il cambiamento nelle sue diverse dimensioni (tecnologica, culturale e territoriale), mettendo al centro il capitale umano e la capacità di innovare a partire dalle proprie radici.

"Transizione" è stata, infatti, la parola d'ordine scelta per il Forum Territori della Region Centro di UniCredit tenutosi a Roma lo scorso 20 novembre e per il quale il corto è stato realizzato. I membri dell'Advisory Board di UniCredit l'hanno interpretata con tre focus relativi a: Intelligenza artificiale, un fattore produttivo chiave e un possibile vantaggio competitivo per le PMI; capitale umano, che deve rimanere al centro del processo produttivo e per il quale la formazione specialistica è un elemento centrale; sviluppo delle aree periferiche, la cui valorizzazione può rappresentare un processo generativo di un benessere sostenibile, a determinate condizioni. UniCredit ha deciso di raccontare la transizione attraverso Anica Academy, le sue studentesse e i suoi studenti, che hanno sviluppato 8 progetti, selezionati da un apposito comitato tecnico-scientifico composto da Manuela Cacciamani, AD Cinecittà; Lidia Cudemo, D-HUB Studios Owner & CEO e BACKLIGHT Owner & CEO; Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia UniCredit; Giampaolo Letta, AD Medusa Film e Presidente Advisory Board Region Centro UniCredit; Francesca Medolago Albani, Responsabile Sviluppo Strategico, Relazioni Esterne e Formazione ANICA e Segretaria Generale Anica Academy; Andrea Scrosati, Group COO Fremantle - CEO Continental Europe; Alessandro Usai, Presidente ANICA. Oltre al Presidente di Anica Academy, Francesco Rutelli, erano presenti all'evento anche Cudemo, Fiorini, Letta, Medolago e Usai.

Il cortometraggio vincitore della selezione racconta la storia di una giovane sarta di provincia che prova a salvare il laboratorio di famiglia in crisi. E' il racconto del risveglio di una vocazione attraverso l'incontro con la diversità e della possibilità di reinventarsi senza rinnegare le proprie origini. "COSPLAI" propone una riflessione sulla transizione come processo culturale e identitario, prima ancora che tecnologico. E' un racconto di scoperta personale che affronta il tema dell'Intelligenza artificiale come spazio di contaminazione, creatività e nuove possibilità.

"COSPLAI" è stato realizzato e interpretato prevalentemente da donne (con la partecipazione, tra gli altri, del co-sceneggiatore Marcello Caporiccio e del Produttore Esecutivo Antonio Messino) ed è stato prodotto secondo una Certificazione Green - Disciplinare di Sviluppo Sostenibile (Ecomuvi). Dopo il Forum dei Territori, il cortometraggio diventa ora un prodotto autonomo, destinato a proseguire il proprio percorso in festival ed eventi cinematografici.

La realizzazione di "COSPLAI" si inserisce nel quadro della collaborazione consolidata tra Anica Academy ETS e UniCredit, sviluppata nel tempo con l'obiettivo di sostenere la crescita delle competenze, la formazione specialistica e l'accesso alle professioni dell'audiovisivo. Nell'ambito delle proprie partnership strategiche con il settore cinematografico e audiovisivo, UniCredit è infatti sempre più impegnata a offrire un supporto concreto alle aziende della filiera, con particolare attenzione all'educazione finanziaria e allo sviluppo dei profili professionali richiesti dal mercato.

Dal 2024, pertanto, UniCredit supporta attivamente e fin dalla sua prima edizione il Corso in Economia e Finanziamento per l'Audiovisivo, giunto a tre edizioni complessive (due nel 2024 e una conclusasi a fine 2025). Ha, inoltre, partecipato con docenze a diversi percorsi formativi di Anica Academy, tra cui il Corso sulla Sostenibilità ESG per l'Audiovisivo e il Master di Produzione e Finanza - Management per l'Audiovisivo. La collaborazione tra Anica Academy e UniCredit ha incluso anche il sostegno a 12 accessi gratuiti per il Corso Creare Storie - Master interdisciplinare di orientamento all'industria audiovisiva, messi a disposizione nelle edizioni dal 2022 al 2025, nonchè il supporto alla passata edizione romana della Summer School di Anica Academy. Nel complesso, il partenariato tra Anica Academy ETS e UniCredit si è tradotto nel coinvolgimento di oltre 100 studenti, a vario titolo tra docenze, accessi gratuiti e supporto diretto ai percorsi formativi.

"La partnership con UniCredit è un esempio concreto di dialogo continuativo tra formazione e mondo dell'impresa: un percorso virtuoso costruito nel tempo, che ha permesso ad Anica Academy ETS di rafforzare notevolmente la propria offerta formativa, di mantenere elevati standard qualitativi e di rispondere in modo puntuale alle esigenze di un settore in costante evoluzione. La realizzazione di "COSPLAI" è un'esperienza che valorizza talenti e competenze delle nuove generazioni e testimonia che la collaborazione con il mondo delle imprese può generare contenuti innovativi e di valore aprendo preziose opportunità", dichiara Francesco Rutelli, Presidente di Anica Academy ETS.

"La partnership di UniCredit con Anica Academy si colloca all'interno di un disegno di partnership strategiche a sostegno delle imprese della filiera del cinema e dell'audiovisivo, con un focus chiaro: rafforzare le competenze e la formazione lungo tutta la catena del valore. UniCredit sostiene i giovani, le imprese e la creatività perchè si rende conto che l'audiovisivo valorizza il territorio, crea occupazione, esporta cultura, attrae investimenti ed è un settore strategico per il Paese. Con questo progetto, legato ai corsi come quello di economia e finanza per l'audiovisivo, UniCredit aiuta i giovani creativi con opportunità concrete, aiutandoli a diventare gli imprenditori di domani", dichiara Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.

- Foto ufficio stampa UniCredit -

(ITALPRESS).