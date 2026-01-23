 / 

| 23 gennaio 2026, 08:33

Australian Open, in campo Sinner, Musetti e Darderi: il programma completo

(Adnkronos) -

Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il ceco Tomas Machac e Darderi con il russo Karen Khachanov nel terzo turno dello Slam di Melbourne. 

Oltre ai tennisti azzurri toccherà anche a Novak Djokovic contro Van de Zandschulp e Ben Shelton contro Valentin Vacherot, mentre Taylor Fritz se la vedrà con Stan Wawrinka. Nel tabellone femminile protagoniste Amanda Anisimova e Iga Swiatek. 

 

ROD LAVER ARENA - dalle 00:30 ora italiana

 

Karolina Pliskova (CZE) - [9] Madison Keys (USA) 

non prima delle 2:00 

Eliot Spizzirri (USA) - [1] Jannik Sinner (ITA) 

non prima delle 9:00 

Botic van de Zandschulp (NED) - [4] Novak Djokovic (SRB) 

[16] Naomi Osaka (JPN) - [Q] Maddison Inglis (AUS) 

MARGARET COURT ARENA - dalle 00:30

 

[6] Jessica Pegula (USA) - Oksana Selekhmeteva (RUS) 

non prima delle 2:00 

Peyton Stearns (USA) - [4] Amanda Anisimova (USA) 

non prima delle 4:30 

[8] Ben Shelton (USA) - [30] Valentin Vacherot (MON) 

non prima delle 9:00 

[31] Anna Kalinskaya (RUS) - [2] Iga Swiatek (POL) 

Marin Cilic (CRO) - [12] Casper Ruud (NOR) 

JOHN CAIN ARENA - dalle 00:30

 

[5] Lorenzo Musetti (ITA) - Tomas Machac (CZE) 

non prima delle 2:00 

[21] Elise Mertens (BEL) - [Q] Nikola Bartunkova (CZE) 

non prima delle 7:00 

[WC] Stan Wawrinka (SUI) - [9] Taylor Fritz (USA) 

[5] Elena Rybakina (KAZ) - Tereza Valentova (CZE) 

KIA ARENA - dalle 00:30

 

[15] Karen Khachanov (RUS) - [22] Luciano Darderi (ITA) 

non prima delle 2:00 

[13] Linda Noskova (CZE) - Xinyu Wang (CHN) 

match ancora da assegnare 

[16] Jakub Mensik (CZE) - Ethan Quinn (USA) 

 

 

