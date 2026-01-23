La Ruota dei Campioni, stasera 23 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) -

Stasera, venerdì 23 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de 'La Ruota dei Campioni', il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de 'La Ruota della Fortuna'.

Ospiti della serata due icone della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone. La serata, tutta dedicata a 'La Ruota dei Campioni', sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno - in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a 'La Ruota delle Meraviglie', con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui.