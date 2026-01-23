Usa escono da Oms: "Ha agito ripetutamente contro i nostri interessi"

(Adnkronos) - Gli Usa escono dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Dipartimento della Salute e degli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato hanno annunciato oggi il completamento del ritiro degli Stati Uniti dall'Oms "a causa della cattiva gestione da parte dell'organizzazione della pandemia di Covid-19 scoppiata a Wuhan, in Cina, della mancata adozione di riforme urgenti e della loro incapacità di dimostrare indipendenza dall'inappropriata influenza politica degli stati membri dell'Oms". Lo sottolinea una nota della Casa Bianca. Ad un anno dalla promessa di lasciare l'Oms fatta del presidente Trump, ora è ufficiale l'addio dopo 77 anni. Gli Stati Uniti si coordineranno con l'Oms "solo in modo limitato per rendere effettivo il ritiro".

"Come molte organizzazioni internazionali, l'Oms ha abbandonato la sua missione principale e ha agito ripetutamente contro gli interessi degli Stati Uniti. Sebbene gli Stati Uniti fossero un membro fondatore e il maggiore contributore finanziario dell'Oms, l'organizzazione ha perseguito un'agenda politicizzata e burocratica guidata da nazioni ostili agli interessi americani", hanno sottolineato in una nota congiunta Il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr.

Cosa accadrà da oggi? "Tutti i finanziamenti e il personale degli Stati Uniti per le iniziative dell'Oms sono cessati. Gli Stati Uniti - proseguono Rubio e Kennedy Jr - continueranno a guidare il mondo nella sanità pubblica, salvando milioni di vite e proteggendo gli americani in patria impedendo alla minaccia di malattie infettive di raggiungere le nostre coste, promuovendo al contempo la sicurezza sanitaria globale attraverso partnership dirette, bilaterali e orientate ai risultati. Continueremo a lavorare con i paesi e le istituzioni sanitarie di fiducia per condividere le migliori pratiche, rafforzare la preparazione e proteggere le nostre comunità attraverso un modello più mirato, trasparente ed efficace che fornisca risultati reali piuttosto che la gonfia e inefficiente burocrazia dell'Oms".