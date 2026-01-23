CALCIO SERIE C / Il Bra vola in Sardegna per la sfida salvezza con la Torres

Sarà un week-end cruciale per l’AC Bra che domani, sabato 24 gennaio, volerà in Sardegna per far visita alla Torres.

La sfida, valida per la 23ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari: fischio d’inizio alle14:30.

Il Bra arriva dall’incredibile vittoria contro il Ravenna (2-1 al “Sivori” di Sestri Levante): i giallorossi hanno battuto i secondi della classe grazie alle reti di Baldini e Sganzerla. Il successo di domenica scorsa era stato preceduto da tre pareggi consecutivi contro Juventus Next Gen, Sambenedettese e Perugia. I braidesi stanno affrontando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) nelle ultime otto partite.

Mister Fabio Nisticò ha fin da subito inserito nelle rotazioni i neoarrivati ed è proprio da loro che ci si potrebbe aspettare la svolta salvezza. Molto importante è anche l’apporto che sta dando alla squadra Enrico Baldini, decisivo in tre degli ultimi quattro match.

La Torres arriva da due pareggi (Campobasso 2-2 e Pianese 1-1), stop preceduti dal successo chiave sul campo del Pontedera (1-3 in Toscana). I sardi sono in crescita dopo un inizio di campionato altalenante: i turritani non perdono dallo scorso 24 novembre, quando uscirono sconfitti per 3-1 dal “Picchi” di Livorno (sono ora sei i risultati utili consecutivi).

Per ottenere punti pensati in chiave salvezza, i sassaresi dovranno sfatare il tabù del fattore campo, infatti i rossoblù hanno ottenuto finora solo 8 punti tra le mura amiche, dato che li colloca all’ultimo posto di questa speciale graduatoria. La squadra di mister Alfonso Greco è anche la peggiore in fase realizzativa, come testimoniano i soli 15 gol fatti in 22 giornate. Sarà dunque fondamentale, per il Bra, sfruttare questi due punti deboli così da muovere ancora una volta la zona playout.

In classifica i piemontesi occupano il 16° posto (20 punti), mentre la Torres è diciottesima a quota 16.

Tre i precedenti tra le due formazioni, l'ultimo (14 settembre scorso) finì 1-1 con marcature di Sinani e Diakite. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.70) con la vittoria degli ospiti che è data a quota 4.80.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 254 con telecronaca di Marco Pagano) e su NOW.

La partita sarà diretta da Deborah Bianchi di Prato, coadiuvata dagli assistenti Paolo Cozzuto di Formia e Angelo Di Curzio di Civitavecchia, quarto ufficiale Davide Galiffi di Alghero e operatore FVS Marco Pilleri di Cagliari.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 31 gennaio, quando ospiterà il Gubbio. Fischio d'inizio alle 17:30 allo stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.