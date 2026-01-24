Avrà luogo venerdì 30 gennaio alle 17,30 presso la sala polivalente di via Lesegno 1 a Niella Tanaro l'assemblea dell'Associazione Fondiaria Monregalese.

La serata, aperta a tutta la cittadinanza ed alle amministrazioni, rappresenterà un importante momento di partecipazione e confronto aperto sull’andamento dell’Associazione. Sono stati invitati tutti i sindaci il cui territorio comunale è compreso nel perimetro geografico di operatività dell’Associazione, che attualmente collabora in particolare con i Comuni di Mondovì e Niella Tanaro.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le attività già realizzate e quelle in fase di programmazione nell’ambito del miglioramento fondiario e forestale. Tali interventi sono resi possibili grazie all’impegno e alla collaborazione dei proprietari terrieri che hanno affidato le proprie superfici all’Associazione, consentendo azioni di manutenzione e di tutela connesse alla protezione idrogeologica, alla prevenzione degli incendi e al miglioramento della viabilità rurale.

In particolare, l’Associazione Fondiaria Monregalese risulta beneficiaria del bando della Regione Piemonte 2024, insieme ad altre sette associazioni fondiarie, di cui quattro operanti in provincia di Cuneo (Valle Po, Alta Valle Maira, Santa Maria di Morinesio, Monregalese). Grazie a questo finanziamento verrà redatto il piano di gestione delle superfici in capo all’Associazione e sarà realizzato un intervento di miglioramento forestale.

Nello specifico l’area di intervento prevista per la prima annualità si colloca nel comune di Niella Tanaro in località “Fornelli”.

L’area interessata presenta attualmente un generale stato di degrado ambientale, dovuto all’abbandono nel corso degli anni ed alla forte pendenza di buona parte delle superfici. Sono diffusi ribaltamenti di ceppaie, presenza di piante morte a terra o in piedi, nonché un forte colonizzazione di edera ed altre specie lianose. Nelle zone interessate da crolli strutturali si osserva un regresso verso il robinieto, causato dalla mancanza di copertura fogliare.

Queste criticità determinano una marcata instabilità del suolo, con vaste aree di erosione incanalate, soprattutto nella parte orientale, dove possono prodursi effetti negativi sulle infrastrutture presenti a valle, come strade poderali, il fondovalle del Tanaro e il Rio Morei, oltre a compromettere la funzione ricreativa dell’area.

In questo contesto, l’Associazione Fondiaria Monregalese ribadisce come l’aggregazione ed il recupero delle superfici agricole e forestali abbandonate rappresentino una risposta concreta alle criticità legate al dissesto idrogeologico ed il rischio di incendi. Una gestione attiva e coordinata dei fondi consente infatti di ridurre le condizioni di degrado ambientale, migliorare la stabilità dei ripidi versanti e aumentare la sicurezza del territorio.

L’associazione sottolinea inoltre che la collaborazione tra enti pubblici, proprietari privati, ditte boschive e associazioni locali è elemento imprescindibile per affrontare in modo efficace queste problematiche. Solo attraverso un’azione condivisa e sinergica è possibile promuovere una gestione sostenibile delle superfici boschive ed agronomiche, capace di coniugare tutela ambientale, prevenzione dei rischi e valorizzazione del territorio. Si confida pertanto che ciò possa costituire un iniziale segnale di avvio per la tutela e valorizzazione complessiva di tutto il territorio del Monregalese; auspica che la prossima assemblea, aperta a tutti, possa esser un utile veicolo di informazione e documentazione.

Per ulteriori informazioni: afmonregalese@gmail.com