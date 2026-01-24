 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 gennaio 2026, 09:16

Una nuova navetta elettrica per i Comuni di Limone Piemonte e Vernante

L'hanno ritirata i sindaci Riberi e Dalmasso

Una nuova navetta elettrica per i Comuni di Limone Piemonte e Vernante

I sindaci Massimo Riberi di Limone e Gian Pero Dalmasso di Vernante hanno ritirato per tramite del presidente dell'Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel la navetta elettrica acquistata grazie ai fondi del PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2, nell’ambito della Green Community “Margreen”. 

Un progetto che unisce tutela ambientale, servizi sociali e promozione del territorio. 

I due sindaci in rappresentanza degli enti confermano anche così la crescente attenzione delle istituzioni locali verso modelli di mobilità innovativi e rispettosi dell’ambiente. L’acquisto della navetta elettrica si inserisce nella strategia più ampia di potenziamento del trasporto pubblico, a disposizione direttamente delle comunità della valle per usi sociali, sportivi e turistici. 

"Non sarà un servizio a chiamata vero e proprio, ma un mezzo prenotabile dalle associazioni e dai soggetti che ne avranno bisogno”. 

La navetta da 8 posti più conducente, confermano i sindaci, risponde in modo concreto alle politiche europee per una mobilità innovativa e nel rispetto dell’ambiente. Una risposta con duplice obiettivo, il primo che prevede un utilizzo invernale a supporto delle navette della neve ed estivo per i turisti che scelgono di scoprire il patrimonio naturalistico e culturale delle nostre valli, a sostegno quindi del turismo montano. Il secondo obiettivo prevede un supporto per attività sociali e associative come il trasporto di residenti e l’accompagnamento di categorie fragili, contribuendo a rendere la montagna più accessibile e al tempo stesso più rispettosa dell’ambiente.

Fra i due enti sarà siglata una convenzione per definire le modalità di prenotazioni e di utilizzo della navetta.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium