Una nuova navetta elettrica per i Comuni di Limone Piemonte e Vernante

I sindaci Massimo Riberi di Limone e Gian Pero Dalmasso di Vernante hanno ritirato per tramite del presidente dell'Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel la navetta elettrica acquistata grazie ai fondi del PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2, nell’ambito della Green Community “Margreen”.

Un progetto che unisce tutela ambientale, servizi sociali e promozione del territorio.

I due sindaci in rappresentanza degli enti confermano anche così la crescente attenzione delle istituzioni locali verso modelli di mobilità innovativi e rispettosi dell’ambiente. L’acquisto della navetta elettrica si inserisce nella strategia più ampia di potenziamento del trasporto pubblico, a disposizione direttamente delle comunità della valle per usi sociali, sportivi e turistici.

"Non sarà un servizio a chiamata vero e proprio, ma un mezzo prenotabile dalle associazioni e dai soggetti che ne avranno bisogno”.

La navetta da 8 posti più conducente, confermano i sindaci, risponde in modo concreto alle politiche europee per una mobilità innovativa e nel rispetto dell’ambiente. Una risposta con duplice obiettivo, il primo che prevede un utilizzo invernale a supporto delle navette della neve ed estivo per i turisti che scelgono di scoprire il patrimonio naturalistico e culturale delle nostre valli, a sostegno quindi del turismo montano. Il secondo obiettivo prevede un supporto per attività sociali e associative come il trasporto di residenti e l’accompagnamento di categorie fragili, contribuendo a rendere la montagna più accessibile e al tempo stesso più rispettosa dell’ambiente.

Fra i due enti sarà siglata una convenzione per definire le modalità di prenotazioni e di utilizzo della navetta.