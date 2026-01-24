 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 24 gennaio 2026, 17:33

Nicolò Musso eletto Segretario cittadino di Azione Cuneo

Il congresso oggi con l'elezione anche dei consiglieri direttivi

Nicolò Musso eletto Segretario cittadino di Azione Cuneo

Nel corso del Congresso cittadino di Azione Cuneo, svoltosi sabato 24 gennaio presso l’Hotel Superga di Cuneo, Nicolò Musso è stato eletto Segretario cittadino del partito.

«Esprimo la mia massima gratitudine a tutta la comunità di Azione per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Nicolò Musso –. L’impegno che metterò sarà totale, con l’obiettivo di far crescere Azione a Cuneo, rafforzarne il radicamento sul territorio e costruire una proposta politica riformista, pragmatica ed europeista, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini».

«Azione vuole essere a Cuneo una forza politica seria, competente e responsabile, alternativa ai populismi e alle contrapposizioni ideologiche, attenta allo sviluppo economico, alla qualità dei servizi, alla sostenibilità e al dialogo con il mondo produttivo e civico della città».

All’elezione di Musso è arrivato anche il commento di Giacomo Prandi, Segretario provinciale di Azione, che ha dichiarato: «Ringrazio Nicolò Musso per la disponibilità e l’impegno dimostrati. A lui va il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare Azione Cuneo con serietà, entusiasmo e spirito di squadra, contribuendo a rafforzare ulteriormente il partito sul territorio provinciale».

Musso ha inoltre voluto ringraziare il Partito Democratico, Italia Viva, Cuneo Civica e Cuneo Solidale per aver portato il saluto delle rispettive comunità politiche al congresso cittadino, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto tra le forze riformiste, liberal-democratiche e civiche del territorio.

Al congresso cittadino sono stati eletti consiglieri direttivi inoltre: Andrea Calosso, Vice segretario con delega alle politiche giovanili- trasporti e bilancio; Gabriella Roseo con delega alle pari opportunità; Leonardo Marra responsabile under 30 con delega all’istituzione e all’innovazione; Nadia Toselli con delega al welfare e alle politiche per la famiglia; Francesco Albanese responsabile organizzativo con delega ambiente e manifestazioni; Elena Roseo con delega ai diritti sociali; Vito Genovese con delega ai rapporti con i partiti e istituzioni ed Erik Vivalda responsabile comunicazione con delega ai giovani - sport - semplificazione.



Il congresso ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione, confermando la volontà di Azione di rafforzare il proprio ruolo nel dibattito politico locale.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium