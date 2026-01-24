Nicolò Musso eletto Segretario cittadino di Azione Cuneo

Nel corso del Congresso cittadino di Azione Cuneo, svoltosi sabato 24 gennaio presso l’Hotel Superga di Cuneo, Nicolò Musso è stato eletto Segretario cittadino del partito.

«Esprimo la mia massima gratitudine a tutta la comunità di Azione per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Nicolò Musso –. L’impegno che metterò sarà totale, con l’obiettivo di far crescere Azione a Cuneo, rafforzarne il radicamento sul territorio e costruire una proposta politica riformista, pragmatica ed europeista, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini».



«Azione vuole essere a Cuneo una forza politica seria, competente e responsabile, alternativa ai populismi e alle contrapposizioni ideologiche, attenta allo sviluppo economico, alla qualità dei servizi, alla sostenibilità e al dialogo con il mondo produttivo e civico della città».

All’elezione di Musso è arrivato anche il commento di Giacomo Prandi, Segretario provinciale di Azione, che ha dichiarato: «Ringrazio Nicolò Musso per la disponibilità e l’impegno dimostrati. A lui va il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare Azione Cuneo con serietà, entusiasmo e spirito di squadra, contribuendo a rafforzare ulteriormente il partito sul territorio provinciale».

Musso ha inoltre voluto ringraziare il Partito Democratico, Italia Viva, Cuneo Civica e Cuneo Solidale per aver portato il saluto delle rispettive comunità politiche al congresso cittadino, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto tra le forze riformiste, liberal-democratiche e civiche del territorio.

Al congresso cittadino sono stati eletti consiglieri direttivi inoltre: Andrea Calosso, Vice segretario con delega alle politiche giovanili- trasporti e bilancio; Gabriella Roseo con delega alle pari opportunità; Leonardo Marra responsabile under 30 con delega all’istituzione e all’innovazione; Nadia Toselli con delega al welfare e alle politiche per la famiglia; Francesco Albanese responsabile organizzativo con delega ambiente e manifestazioni; Elena Roseo con delega ai diritti sociali; Vito Genovese con delega ai rapporti con i partiti e istituzioni ed Erik Vivalda responsabile comunicazione con delega ai giovani - sport - semplificazione.





Il congresso ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione, confermando la volontà di Azione di rafforzare il proprio ruolo nel dibattito politico locale.