ATLETICA / Domenica a Verbania la settima edizione del Cross Il Maggiore, oltre 600 gli iscritti

Verbania domenica 25 gennaio ospita la settima edizione del Cross Il Maggiore – Memorial Sergio Greggio, prova unica del CdS Regionale Promozionale (cadetti/ragazzi).

La manifestazione, organizzata da AVIS Marathon Verbania, sarà inoltre valida come 2° prova del Trofeo Regionale Giovanile e come 2° prova indicativa per la selezione della rappresentativa regionale u16 che prenderà parte alla Festa del Cross di Marinella di Selinunte (21-22 febbraio).

Oltre 600 gli iscritti, appartenenti a tutte le categorie.

La prima prova del Trofeo Giovanile aveva visto il successo, nella categoria cadetti, di Filippo Calce (Atl. Bellinzago) e Virginia Galletto (Atl. Saluzzo), e di Giacomo Renesto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Serena Pecchio (GS Atl. Rivoli) in quella ragazzi.

Tra i cadetti nella prima prova del Trofeo, a Pinerolo, ben si erano comportati, al femminile, le sorelle Stella e Lisa Aimo Boot (Atl. Balangero), al maschile Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti) e Luca Bartoli (ASD Caddese), tutti iscritti alla prova di Verbania e attesi ad una conferma della propria condizione di forma in ottica convocazione per la Sicilia. 104 gli iscritti alla prova cadetti (3km), 74 le cadette (2km), 108 i partecipanti della categoria ragazzi (1,2km), 100 le ragazze (1,2km).