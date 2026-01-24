CALCIO SERIE C / Torres-Bra sotto la pioggia battente si chiude con un pareggio: 1-1

Sotto il diluvio incessante e nel fango, oggi pomeriggio, il Bra ha centrato 1 punto davvero pesante al “Vanni Sanna” di Sassari: 1-1 nello scontro diretto e salvezza con la Torres. Aveva aperto le marcature bomber Ismet Sinani, dopo appena 2 minuti di gara. Solidità, compattezza e spirito di sacrificio (per l’ennesima volta) dei ragazzi allenati da Fabio Nisticò. 21esimo punto in classifica e salvezza diretta a “portata di mano”. Per i giallorossi si tratta del quinto risultato utile e di fila, collezionato. Andiamo in cronaca.



Bra in divisa bianca con inserti giallo e rossi, con l’esordio sulla linea mediana (da titolare) per il 2005 Daniel Armstrong. 0-1 braidese al minuto 2: è proprio Armstrong a prendere l’iniziativa e a servire in profondità bomber Sinani, la difesa sassarese non riesce a intervenire e il numero 11 insacca il pallone con un diagonale precisissimo e a pelo d’erba! Vantaggio più che meritato, a testimonianza di un approccio perfetto. Dopo una mezz’ora di duelli e di contrasti, al primo tiro in porta del match la Torres perviene al pari (1-1) con la deviazione ravvicinata di Sala al 37’. Prima della pausa, Sinani si gira in area con un bel movimento e conclude ma la bandierina si alza per offside. Squadre a riposo.



Colpo di testa fuori dallo specchio della porta di Nunziatini all’undicesimo del secondo tempo, poi Renzetti e Brambilla sono determinanti al 18’: il numero 22 in uscita su Lunghi e il numero 77 sbarra la strada sulla ribattuta. Akammadu e Tuzza subentrano per Baldini e Armstrong (22’). La Torres richiede l’intervento dell’FVS al 29esimo per una presunta irregolarità in area di rigore, ma il gioco riprende normalmente. Al 36’ FVS per il Bra per il duro intervento in scivolata di Sala (inizialmente ammonito) ai danni di Campedelli, ma dopo la revisione al monitor non viene cambiato il colore del cartellino. Due minuti dopo, destro su punizione da quasi 30 metri di bomber Sinani, Zaccagno è costretto a una grande parata per evitare il gol. Nel secondo dei 6 minuti di recupero, Davide Renzetti è monumentale nell’uscita bassa su Bonin ma è altrettanto monumentale capitan Eros De Santis nell’immolarsi e nel respingere con il corpo (sulla linea di porta) il tap-in dello stesso Bonin! Al triplice fischio, è 1-1 in Sardegna. Tutto il Bra è andato ad applaudire gli 8 sostenitori giallorossi giunti al “Vanni Sanna” e sistemati nel settore ospiti.



Sabato 31 gennaio (ore 17,30) Bra-Gubbio allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



Torres: Zaccagno, Liviero, Antonelli, Nunziatini, Giorico (15’ st Brentan), Lunghi (38’ st Bonin), Zambataro, Sala, Musso (38’ st Diakite), Di Stefano (15’ st Masala), Mastinu (22’ st Zecca).

A disp: Marano, Petriccione, Fabriani, Biagetti, Dumani, Zanandrea, Carboni, Frau, Idda.

Allenatore: Alfonso Greco.

Bra: Renzetti, Rottensteiner, Sganzerla, Sinani, Armstrong (22’ st Tuzza), Fiordaliso, Campedelli, Maressa (43’ st Capac), De Santis, Brambilla, Baldini (22’ st Akammadu).

A disp: Franzini, Minaj, Rabuffi, Leoncini.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Bianchi di Prato (assistenti: Cozzuto di Formia e Di Curzio di Civitavecchia; quarto ufficiale: Galiffi di Alghero; operatore FVS: Pilleri di Cagliari).

Marcatori: 2’ pt Sinani (B), 37’ pt Sala (T).

Note: pomeriggio piovoso e terreno di gioco allentato con fango e pozzanghere; 2344 spettatori con 8 tifosi giunti da Bra. Ammoniti Giorico, Lunghi, Sala (T), De Santis (B).