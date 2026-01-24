Australian Open, in campo Alcaraz: il programma dell'ottava giornata

(Adnkronos) - Tornano in campo Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Nell'ottava giornata, che inizia nella notte tra oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25, il numero uno del mondo affronterà lo statunitense Tommy Paul negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. In campo anche Alexander Bublik contro il 'padrone di casa' Alex De Minaur e Daniil Medvedev contro Learner Tien. Nel tabellone femminile occhi su Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

ROD LAVER ARENA - dalle 1:30 ora italiana

[1] Aryna Sabalenka - [17] Victoria Mboko (CAN)

non prima delle 3:30

[1] Carlos Alcaraz (ESP) - [19] Tommy Paul (USA)

non prima delle 9:00

[10] Alexander Bublik (KAZ) - [6] Alex de Minaur (AUS)

[12] Elina Svitolina (UKR) - [8] Mirra Andreeva

MARGARET COURT ARENA - non prima delle 4:30

[3] Coco Gauff (USA) - [19] Karolina Muchova (CZE)

non prima delle 6:00

[11] Daniil Medvedev - [25] Learner Tien (USA)

JOHN CAIN ARENA - dalle 3:00

Yulia Putintseva (KAZ) - [29] Iva Jovic (USA)

non prima delle 7:00

[3] Alexander Zverev (GER) - [18] Francisco Cerundolo (ARG)