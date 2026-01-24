Minneapolis, il capo della polizia: "Agente Ice ha ucciso un uomo"

(Adnkronos) -

Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis, uccidendolo. E' quanto ha reso noto oggi, sabato 24 gennaio, il capo della polizia Brian O’Hara, parlando con il Minnesota Star Tribune. "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina", ha scritto il governatore del Minnesota Tim Walz su 'X'. Secondo quanto ha riportato Cbs News, citando la cartella clinica dell'ospedale ottenuta dall'Ap, la vittima aveva 51 anni.

"Il Minnesota ne ha abbastanza. E' disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito", la parole oggi di Waltz.

L'episodio si verifica a poco più di 2 settimane dall'uccisione di Renee Good, colpita a morte da un agente dell'Ice - l'agenzia per il controllo dell'immigrazione - che ha aperto il fuoco contro la donna al volante di un Suv. Secondo la tesi, sostenuta anche dall'amministrazione di Donald Trump, in quella circostanza l'agente rischiava di essere investito dall'auto.

L'episodio odierno, avvenuto tra Nicollet Avenue e 27th Street nella zona sud della città, rimbalza sui social con i video pubblicati. I filmati mostrano l'intervento un gruppo di agenti che provano a immobilizzare un uomo su un marciapiede. Mentre il soggetto è a terra, in un'apparente colluttazione con alcuni degli agenti, si sente suono che potrebbe essere prodotto dall'esplosione di un colpo: quindi, segue una raffica di colpi. Un agente, secondo le immagini, spara a ripetizione. L'uomo rimane a terra.

Secondo l'emittente Fox News, che cita fonti delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato di impugnare un'arma. In suo possesso, sono stati trovati due caricatori. Su quanto accaduto il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, terrà un punto stampa alle 12.30 ora locale, le 19.30 in Italia.

Nella zona sono in corso scontri tra agenti federali e manifestanti. La sparatoria è avvenuta 24 ore dopo che decine di migliaia di persone hanno marciato nel centro di Minneapolis per protestare contro la presenza dell'Ice in città.