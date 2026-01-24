Minneapolis, Trump “Sindaco e governatore stanno incitando all’insurrezione”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Questa è la pistola dell'uomo armato, carica (con due caricatori aggiuntivi pieni!) e pronta a sparare. Di cosa si tratta? Dov'è la polizia locale? Perchè non gli è stato permesso di proteggere gli agenti dell'ICE? Il sindaco e il governatore li hanno richiamati? Si dice che a molti di questi poliziotti non sia stato permesso di fare il loro lavoro, che l'ICE abbia dovuto proteggersi da solo. Non è una cosa facile!". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postando la foto dell'arma sequestrata all'uomo uccisdo dagli agenti federali. "Perchè Ilhan Omar ha 34 milioni di dollari sul suo conto? E dove sono le decine di miliardi di dollari rubati a quello che un tempo era un grande Stato, il Minnesota? Siamo lì a causa di una massiccia frode monetaria, con miliardi di dollari scomparsi e criminali illegali a cui è stato permesso di infiltrarsi nello Stato grazie alla politica di frontiere aperte dei Democratici. Vogliamo indietro i soldi, e li vogliamo indietro, SUBITO. Quei truffatori che hanno rubato i soldi andranno in prigione, dove dovrebbero! Questa non è diversa da una rapina in banca di grandi dimensioni. Gran parte di ciò a cui state assistendo è una copertura per questo Furto e questa Frode" afferma Trump che poi attacca il sindaco Jacob Frey e il governatore Rim Walz: "Il Sindaco e il Governatore stanno incitando all'insurrezione con la loro retorica pomposa, pericolosa e arrogante! Invece, questi ipocriti politici dovrebbero cercare i miliardi di dollari che sono stati rubati al popolo del Minnesota e degli Stati Uniti d'America. Lasciate che i nostri patrioti dell'ICE facciano il loro lavoro! 12.000 criminali immigrati clandestini, molti dei quali violenti, sono stati arrestati e portati via dal Minnesota. Se fossero ancora lì, vedreste qualcosa di molto peggio di quello a cui state assistendo oggi!" conclude il Presidente degli USA.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).