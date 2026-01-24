Musetti, furia con arbitro e warning agli Australian Open: cos'è successo con Machac

(Adnkronos) -

Furia Musetti agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, durante la sfida di oggi, sabato 24 gennaio, contro il ceco Tomas Machac nel terzo turno dello Slam di Melbourne, è stato protagonista di diversi momenti di nervosismo, che ne hanno condizionato la partita. Più volte durante il match Musetti ha urlato contro il cielo, inveendo piuttosto veementemente senza coprirsi la bocca, e quindi andando in pasto alla 'prova tv' dei social, ma in particolare è stata una chiamata dell'arbitro durante il tiratissimo primo set a provocare l'ira di Musetti.

All'undicesimo game del primo parziale, con il punteggio sul 5-4 per Musetti e il gioco ai vantaggi, Machac trova un dritto in arretramento che si stampa sulla linea. La risposta dell'azzurro è in ritardo e la pallina si spegne in rete, con il ceco che conquista il game. A quel punto scoppia l'ira di Musetti, che giura di aver visto la palla oltre la linea.

La chiamata dell'arbitro è però corretta, ma le proteste sono reiterate, con il giudice di sedia che è quindi costretto ad ammonire il giocatore azzurro, rifilandogli un warning.