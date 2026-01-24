Serie A, oggi Lecce-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Lecce-Lazio in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Lazio, in campo alle 20:45:

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Lecce-Lazio sarà visibile su Dazn e su Sky ai canali 202, 213 e 251. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.