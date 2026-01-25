Fatima Kone vola agli Italiani e trascina il gruppo al 1° Meeting regionale di gennaio

Un’altra giornata 𝐝𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐨𝐫𝐠𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 quella vissuta ieri al 𝟏° 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭, dove la nostra società si è presentata con 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢, protagonisti di prestazioni che hanno acceso la pista e confermato l’eccellente lavoro svolto quotidianamente.
A rendere l’evento 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 è stata 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐞, assoluta protagonista dei 𝟔𝟎 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐨𝐬𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢. In batteria migliora subito il proprio primato personale correndo in 𝟗”𝟎𝟐, ma è in finale che dà spettacolo: una prova di grande maturità tecnica e determinazione che la porta a fermare il cronometro su uno straordinario 𝟖”𝟖𝟒, 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞, in programma il 𝟕 𝐞 𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐚𝐝 𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧𝐚. Un risultato che certifica talento, crescita e ambizioni importanti.
Nella stessa specialità ottima anche la gara di 𝐀𝐦𝐢𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐡𝐚𝐭, che dopo una corsa di grande qualità chiude in 𝟗”𝟓𝟔, a soli 𝐬𝐞𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, dimostrando continuità e solidità.
Nei 𝟔𝟎 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐢, il gruppo conferma un eccellente stato di forma. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦 𝐃𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐞 corre in 𝟖”𝟏𝟒 in batteria e si migliora ulteriormente in finale con 𝟖”𝟏𝟑, rimanendo a soli 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.Buona prova anche per 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨, che ferma il cronometro in 𝟖”𝟓𝟒, a 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, mentre 𝐀𝐦𝐢𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐡𝐚𝐭 si conferma protagonista della giornata facendo registrare il 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝟖”𝟔𝟎.
In campo maschile, nei 𝟔𝟎 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢, arriva una prestazione di grande spessore per 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐆𝐚𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞, che domina sia la batteria che la finale, chiudendo con un eccellente 𝟕”𝟐𝟐, che vale 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.
Grande soddisfazione nelle parole del 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐜𝐨𝐬𝐦𝐞 𝐃𝐞 𝐋𝐞𝐨𝐧, Nonché suo allenatore:
"𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ (Asd atletica Cuneo )𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜. 𝐼 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜, 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎, 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎.
𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚, 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜.
𝐶𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒".