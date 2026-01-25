A Dronero domani l'ultimo saluto a Nadia Becchio

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Dronero per la morte di Nadia Becchio.



Originaria di Torino, nel 1985 si era trasferita con la famiglia nella cittadina ai piedi della Valle Maira. Qui, tutte le mattine prendeva il caffè al bar e sovente anche al pomeriggio. Un rito semplice quanto significativo per lei, con l’emozione negli ultimi anni che a servirle il caffè era proprio suo nipote Andrea.



Una vita semplice la sua, ma che ora lascia un bellissimo messaggio.

Si vedeva infatti spesso passeggiare per le vie per Dronero: “Nadia amava l’incontro con le persone - racconta una signora - Era una donna cortese, discreta e soprattutto mai invadente, ma la cosa più bella erano i suoi complimenti. Coglieva di te un particolare e sapeva restituirti la tua unicità, farti capire l’importanza. Dovremo tutti dare risalto all’incontro con gli altri e soprattutto guardare alla bellezza, farci più complimenti!”



Nadia Becchio resterà nel cuore dei figli Massimo con Marta e Cinzia con Giorgio, dei nipoti Luca e Andrea, del fratello Paolo e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani, lunedì 26 gennaio, alle ore 10:30 nella Parrocchia di Dronero, dove questa sera alle ore 20 verrà recitato il rosario.



