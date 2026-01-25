Montagna, agricoltura e territorio: la settimana di Marco Gallo tra bandi Fosmit e grandi eventi

Una settimana scandita da numeri importanti e presenza costante sul territorio quella appena conclusasi per l’assessore regionale Marco Gallo. Al centro dell’agenda, la strategia per il rilancio delle terre alte, che nel periodo tra il 19 e il 25 gennaio ha visto il raggiungimento di tappe fondamentali per lo sviluppo locale e la tutela del paesaggio.

10 MILIONI PER LA MONTAGNA: AL VIA LE DOMANDE

Il 19 gennaio ha segnato una data "cerchiata in rosso" sul calendario degli enti locali: l'apertura ufficiale delle candidature per il Fosmit (Fondo Sviluppo Montagne Italiane). Un pacchetto da oltre 10 milioni di euro destinato alla montagna piemontese. “Diamo alle comunità strumenti concreti e autonomia per contrastare lo spopolamento”, ha ribadito Gallo. I fondi puntano su tre pilastri: connettività (banda ultra larga nei rifugi), servizi per l’infanzia (fondamentali per tenere vive le scuole di montagna) e manutenzione della rete escursionistica.

IL BOOM DEI TERRAZZAMENTI

Mercoledì 21 gennaio l'assessore ha diffuso i dati relativi al bando per il recupero dei terrazzamenti montani. Il bilancio parla di un successo oltre le aspettative: 75 domande per un valore di oltre 5,5 milioni di euro. “I terrazzamenti sono infrastrutture verdi che proteggono il territorio e valorizzano l'agricoltura eroica”, ha commentato l'assessore, sottolineando come la risposta dei territori confermi la bontà di un bando semplice e accessibile.

IL TERRITORIO E IL FUTURO POLITICO

In un'intervista rilasciata a metà settimana proprio a Targatocn, l'ex sindaco di Busca ha riaffermato la sua visione: è dai territori e dal contatto diretto con le amministrazioni locali che deve nascere la "nuova stagione politica" del Piemonte. Un approccio che Gallo sta portando avanti non solo negli uffici torinesi, ma anche attraverso il costante confronto con le Unioni Montane.

LA MONTAGNA IN TV: VETRINA NAZIONALE A PRATO NEVOSO

Non è mancato un momento di grande promozione mediatica per le nostre vallate.

Giovedì 22 gennaio, l’assessore Gallo è stato protagonista di un collegamento in diretta su Sky TG24 direttamente dalle piste di Prato Nevoso. Incalzato dai giornalisti della testata nazionale, l'assessore ha ribadito l'importanza strategica del "sistema neve" e degli investimenti regionali per garantire la sostenibilità economica dei comprensori sciistici. “Portare la voce delle nostre montagne su una ribalta nazionale come Sky è fondamentale per il turismo del Cuneese”, ha spiegato Gallo, evidenziando come Prato Nevoso rappresenti un modello di innovazione e accoglienza capace di attrarre flussi ben oltre i confini regionali.

Tra un impegno a Torino e l’altro, Gallo non ha dimenticato le radici, partecipando a diversi incontri locali nel Cuneese, confermando quel legame con la "sua" Busca e con i sindaci del territorio che ne ha sempre caratterizzato l'azione politica.