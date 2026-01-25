STORIE DI MONTAGNA 200 / Il Vecchio Mulino di Entracque: 26 anni di sfide, idee e montagna vissuta

Ventisei anni sono una storia lunga, soprattutto se quei ventisei anni li hai passati “dentro quel posto” e sei cresciuto con lui. Il Vecchio Mulino di Entracque ha compiuto 26 anni il 23 dicembre: un anniversario che non è solo una data, ma il segno di un percorso costruito con costanza, intuizione e una grande capacità di adattamento.

Lo stabile, prima di diventare il locale che oggi molti conoscono, era davvero un vecchio mulino. Ristrutturato negli anni Ottanta, era stato trasformato in una struttura bar-ristorante-creperia, con un’attività di noleggio sci. Nel dicembre del 1999 la gestione passa a loro, Manuel e Barbara: lui allora aveva 26 anni, lei 22. Giovani davvero, e con quella miscela di incoscienza e determinazione che spesso serve per iniziare. Il primo anno, raccontano, era una piccola squadra: loro due, la mamma di lui – cuoca “strepitosa”, con ricette che sono diventate base e identità del locale – e una giovanissima ragazza che dava una mano. Oggi, nelle domeniche più intense, arrivano a lavorare anche in 25: segno di una crescita che non è stata improvvisa, ma costruita stagione dopo stagione.

Lui, 52 anni oggi, originario di Entracque, ha sempre lavorato nell’ambito del turismo e della ristorazione: dalle piste da sci al lavoro di sala, con un’esperienza lunga anche al Real Park, dove per anni ha gestito gli esterni. Fin da ragazzo aveva chiaro un punto: la voglia di fare qualcosa di suo. Quando arriva l’occasione del Vecchio Mulino, decidono di “provare”: un salto fatto con il sostegno e l’incoraggiamento dei suoi datori di lavoro e con l’attenzione a non restare scoperti, almeno all’inizio, mantenendo anche l’altro lavoro.

Poi però il locale gira, e inizia la vera evoluzione.

Il loro obiettivo, fin da subito, è uno: destagionalizzare. Perché in montagna, soprattutto a fine anni Novanta, la dipendenza dalla neve e dai picchi di luglio-agosto e Natale era un rischio evidente, e gli inverni asciutti già facevano paura. Iniziano aprendo nei weekend anche nelle stagioni “morte”, poi ampliano. Dal 2011 non chiudono più a pranzo, perché in settimana fanno anche un servizio simile a mensa per gli operai della centrale. E da circa due anni hanno fatto un altro salto: essere aperti tutti i pranzi e tutte le cene, sette giorni su sette. Non è semplice, lo dicono chiaramente: per tenere vivo un martedì sera in montagna serve lavoro, promozioni, serate a tema, motivazioni. Ma quando vedono 30 persone anche in un feriale, per loro è una soddisfazione che va oltre l’incasso: è la prova che la strada scelta ha funzionato.

E cosa spinge le persone a tornare? “L’ambiente caldo”, prima di tutto, e una cucina che ha un’idea precisa: la condivisione. Taglieri, polentate, raclette, piatti tipici di montagna che diventano convivialità, “metti in mezzo e chiacchieri”. Un ambiente alpino ma comodo, raggiungibile in auto, senza l’obbligo del rifugio. E poi la gentilezza: loro ci puntano molto, con uno staff giovane che viene citato spesso nei feedback dei clienti. Non a caso, dopo la prenotazione inviano un sondaggio per raccogliere opinioni e capire dove migliorare: un dettaglio che racconta molto del loro modo di lavorare.

Anche lei arriva da un’altra vita: non è entracquese di nascita, è di Busca, e la Valle Gesso la conosceva “fino al Real Park”, perché da ragazza veniva su per fare la stagione mentre studiava. La sua carriera inizia con la realizzazione del suo sogno: diventare insegnante della scuola dell’infanzia, era la sua vocazione. Poi la sua storia con Manuel e sua voglia di fare qualcosa insieme, le fa cambiare strada passo dopo passo. Il Vecchio Mulino smette di essere “solo” bar e creperia: cresce, cambia, si struttura. Lei si dedica al ristorante, alla cucina, alle risorse umane e alla gestione della “famiglia” che si ingrandisce. Lui si sposta sempre più sulla parte gestionale: contabilità, organizzazione, personale. Perché quando i numeri aumentano, la vera sfida diventa una: delegare. E in questa scelta c’è anche un pezzo profondamente personale.

“Questo lavoro richiede davvero tantissime energie e impegno e mette a dura prova”, dicono senza filtri. Se sei aperto 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera, non vivi più. La nascita dei figli diventa la motivazione per cambiare approccio: lui racconta che suo padre, imprenditore, “non c’è mai stato”, e da ragazzo gli è pesata molto quella assenza. Da papà decide che lui vuole esserci. Anche a costo di pagare una persona in più. Anche a costo di imparare a fidarsi di una squadra. Così può ritagliarsi spazi, continuare a essere maestro di sci, seguire i ragazzi nello sport (oggi è anche allenatore del club in cui sono iscritti), parlare la loro stessa lingua.

Ma la loro è anche una storia di resilienza vera, di quelle che in montagna si capiscono fino in fondo. Nel 2002 arriva l’alluvione: 15 luglio, piena estate. Porta via la terrazza e li obbliga a chiudere in un momento in cui avrebbero dovuto lavorare “a bomba”. Erano appena sposati e da due anni in gestione: un colpo emotivo ed economico che li segna, anche se ricordano l’aiuto dell’amministrazione comunale e la ripartenza. Poi nel 2019 un altro passaggio difficile: lui ha un brutto incidente (il 5 dicembre), resta più di tre mesi a letto. Era un inverno di tanta neve, e il locale lavorava tantissimo. E proprio lì lui capisce una cosa fondamentale: se il Mulino può andare avanti anche mentre lui è fermo, allora può funzionare davvero. È un punto di svolta: lavorano ancora di più sulla squadra, e quella fase diventa una lezione che si trasforma in metodo.

Negli ultimi anni, infatti, la parola chiave è “progetto”. Durante il Covid, quando dentro non si poteva mangiare e si stava solo fuori, decidono di investire: tavoli esterni, giardino, terrazza. Una scelta controcorrente, mentre molti avevano paura di spendere. Ma la gente si innamora di quell’esperienza all’aperto e, finita l’emergenza, chiede di continuare: “Perché non mangiamo fuori come prima?”. Così ciò che era nato come necessità diventa un punto di forza.

Ed è proprio in quel periodo che prende forma un’idea che lui aveva in testa da tempo: le Star Box. Non solo un posto dove dormire, ma un’esperienza. Un motivo concreto per fermarsi a Entracque, in un paese dove – dicono – i posti letto non sono molti. Le Star Box diventano quasi “il terzo figlio”, e hanno un dettaglio che le rende particolari: non sono solo estive, perché loro le utilizzano anche d’inverno, scaldandole. Tanto che organizzano anche serate dedicate, come quella di San Valentino. Lei racconta quanto ci tenga alle colazioni per chi dorme nelle box: se ne occupa personalmente, perché per lei sono un momento importante dell’esperienza.

E intanto il Vecchio Mulino continua ad allargare l’orizzonte: da due anni hanno preso in gestione sei alloggi in paese. Uno è stato trasformato in foresteria, per aiutare il personale (tema sempre più complicato nel settore), permettendo anche a chi arriva da fuori di dormire e lavorare. Gli altri vengono affittati con formula breve. E qui il ragionamento diventa ancora più “di montagna”: le Star Box sono perfette per una o due notti, per l’esperienza; gli appartamenti invece rispondono a chi vuole restare una settimana, specie d’estate. Due tipi di ospitalità diverse, per bisogni diversi.

In aprile, raccontano, aprirà anche un ufficio in paese legato al Vecchio Mulino: non un’agenzia immobiliare, ma un punto di riferimento e una “vetrina” per raccontare la loro storia e mettere in contatto chi cerca un alloggio e chi ha una casa da gestire. Un modo per dare servizi, creare movimento, provare a contrastare l’immobilità delle seconde case chiuse. Perché se i paesi rischiano di diventare “fantasmi”, ogni attività che porta gente porta anche vita: chi viene a cena poi compra il pane, i formaggi, gira il paese. Loro stessi raccontano di persone che arrivano da lontano: una coppia da Roma, partita solo per regalare una Star Box per una laurea, cena, notte, colazione, acquisto di formaggi e ritorno a casa. Un viaggio “andata e ritorno” che fa capire quanto l’esperienza sia diventata attrattiva, anche fuori provincia.

Sul tema più ampio della montagna oggi, loro non fanno discorsi da lamentela: sono fiduciosi, credono che il turismo possa funzionare. Ma sono anche realisti: i costi sono lievitati, gli obblighi burocratici sono pesanti, aprire oggi è più difficile. Dicono che c’è spazio, ma serve strategia, serve scegliere bene il posto, serve preparazione. E serve anche quella dose di ottimismo che, come sottolinea lei, “porta sempre bene”.

Qui c’è la cucina, quella vera, concreta, che resta il cuore di tutto. In menu ci sono anche proposte che cambiano con le stagioni, come gli gnocchi in tre versioni (pesto di cavolo nero, fonduta di Castelmagno, ragù) e idee che guardano già avanti, al menu estivo, con l’aglio orsino che piace molto. E poi ci sono le serate che aiutano a tenere viva la settimana, come l’“all you can crepes” del giovedì: 13 tipi, salate e dolci, finché sei stufo. Una formula che funziona.

Per chi vuole provare il Vecchio Mulino, il consiglio è semplice: meglio prenotare (loro comunque accolgono anche chi arriva, ma il riferimento resta il contatto diretto). Ci sono i canali social e il sito, perché oggi, in montagna, destagionalizzare significa anche raccontarsi bene e ricordare alle persone che sì: in mezzo alla Valle Gesso c’è un posto aperto anche quando gli altri chiudono, con l’idea precisa di far sentire chi arriva in un ambiente caldo, alpino, conviviale. E con una storia che in 26 anni ha imparato una cosa fondamentale: non si cresce solo resistendo, ma continuando a immaginare.