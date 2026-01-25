SUPERLEGA / Zaytsev guida, i giovani trascinano: Cuneo piega Monza al tie break

Cuneo costruisce il proprio presente – e soprattutto il futuro – partendo dai giovani, senza rinunciare al peso specifico dei suoi senatori.

La vittoria al tie break contro la Vero Volley Monza (25-27/25-22/25-20/23-25/15-8) nasce proprio da questo equilibrio: se Ivan Zaytsev è stato nettamente tra i migliori in campo insieme a Michele Baranowicz, il successo porta in maniera indelebile la firma dei giovani Nathan Feral e Alex Strehlau, protagonisti in diversi momenti del match.

Due punti che probabilmente non basteranno per inseguire i playoff, ma che rappresentano molto di più: una vittoria piena, che soddisfa i tremila e oltre del Palasport di San Rocco, ancora una volta settimo uomo in campo.

Con questo successo Cuneo sale a quota 14 punti, restando decima ma allungando in modo significativo sulla zona calda: la distanza da Grottazzolina, sconfitta al tie break da Padova, sale a nove lunghezze, un margine che solo un miracolo potrebbe colmare per la squadra di Ortenzi.

Il match si apre con un primo set in cui è il muro di Monza a fare la differenza (5-1), spegnendo gli attacchi cuneesi nei momenti decisivi, nonostante una prestazione sontuosa di Zaytsev, capace di attaccare con l’83% (5 su 6) e di incidere anche in difesa. Cuneo non riesce a capitalizzare il vantaggio sul 22-18 e cede ai vantaggi. I lombardi faticano al servizio, ma chiudono proprio con una battuta di Padar, sostenuti da un attacco molto efficace, soprattutto in contrattacco.

Nel secondo parziale Cuneo mantiene la stessa efficienza offensiva, trovando un ottimo Strehlau (62%) e un Feral concreto (57%), mentre dall’altra parte pesa il set opaco di Padar, fermo al 25%. Zaytsev continua a essere decisivo nelle giocate sporche e nei palloni pesanti, dando solidità alla manovra piemontese.

La crescita offensiva di Cuneo diventa esponenziale nel terzo set, giocato a livelli altissimi: 68% di squadra con il tandem francese devastante. Strehlau è praticamente perfetto con un incredibile 88% (7 su 8), Feral lo affianca con l’83%, il tutto contro una Monza che sbaglia pochissimo.

Nel quarto set cala leggermente il rendimento offensivo di Zaytsev, ma è proprio lo Zar, con il servizio, a trascinare Cuneo in una rimonta che sembrava impossibile sul 23-19, prima del nuovo sorpasso lombardo.

Il tie break, invece, non è mai in discussione: Cuneo prende subito il controllo e chiude con autorità un parziale a senso unico, suggellando una vittoria che racconta più di una classifica, fatta di giovani che crescono, leader che guidano e un pubblico che continua a credere nel progetto.

IL MATCH

Il set di apertura si apre con equilibrio, rotto inizialmente dal break monzese, subito ribaltato dal muro su Strelhaut e dall’ace di Feral. Il primo vero allungo arriva solo sul 10-8 per Cuneo, grazie a un errore offensivo degli ospiti: sulla seconda battuta vincente di Feral i piemontesi volano 13-10, costringendo Eccheli al primo time out. Alla ripresa è ancora l’opposto francese a colpire con il terzo ace personale per il 14-10 MA Acqua S.Bernardo.

Monza non molla e nel turno in battuta di Rohrs recupera un break fino al 18-16, con Beretta che mura Feral. Il francese si riscatta però subito con un mani e fuori dopo una grande difesa di Zaytsev (22-18), che porta all’ultimo time out lombardo. La Vero Volley reagisce ancora: con Atanasov al servizio arriva la rimonta, Strelhaut viene murato dallo stesso Atanasov e sul 22-20 Battocchio ferma il gioco. Al rientro Atanasov incide nuovamente in battuta, Monza sale a -1 (22-21) e trova la parità a 22 con l’attacco di Rohrs.

Nel finale Battocchio inserisce Cattaneo per Strelhaut e Bonomi al servizio: la ricezione monzese va in difficoltà, Feral chiude una lunga azione per il break e il set ball sul 24-22. Monza annulla con un altro muro su Feral e si va ai vantaggi, dove è Padar a firmare il punto decisivo per il 25-27.

L’avvio del secondo set vede Monza avanti 2-4 grazie all’ace di Rohrs su Cavaccini. Cuneo rientra subito in partita e trova la parità sul 5-5 con il lungolinea di Strelhaut, che però poco dopo sbaglia l’attacco restituendo il break ai lombardi (5-7). I padroni di casa reagiscono e nel turno al servizio di Codarin ribaltano l’inerzia portandosi avanti 12-10, sfruttando due errori di Monza: prima l’invasione di Padar per il 10-10, poi l’attacco in rete che vale il +2 piemontese.

Eccheli chiama time out e Monza riordina le idee, trovando subito la parità con Padar (13-13). Cuneo prova nuovamente a scappare con Strelhaut per il 16-14, ma la Vero Volley risponde con l’attacco di Beretta nel consueto turno insidioso al servizio di Mosca, che va a cercare Cavaccini, riportando il punteggio in equilibrio sul 16-16, complice anche una serie di errori dei monzesi.

Cuneo parte forte nel terzo parziale nel turno di battuta di Strelhaut: Feral firma il 3-1 e il muro di Zaytsev su Padar vale il 4-1. Monza reagisce subito recuperando un break con il muro di Zimmermann su Zaytsev (4-3), ma lo “zar” si rifà immediatamente con un mani e fuori che riporta i piemontesi avanti 7-4. Feral trova anche l’ace e sull’8-4 coach Eccheli è costretto al time out. Al rientro Cuneo allunga ancora fino al 10-5, con Zaytsev che mette in difficoltà la ricezione lombarda e Strelhaut che sfrutta l’inerzia per il punto del doppiaggio.

La Vero Volley prova a rientrare nel solito turno al servizio di Mosca (11-8) e si porta a -2 con l’ace di Padar (12-10), ma una battuta piazzata di Zaytsev ristabilisce le distanze (17-13). Un sontuoso lungolinea di Strelhaut porta Cuneo sul 18-13, con Monza costretta a inseguire. Un’invasione e un errore di Stefanovic ridanno fiato agli ospiti (18-16) e Battocchio ferma il gioco.

Nel finale Cuneo riprende il controllo nel turno di battuta di Baranowicz, con Strelhaut che firma il 21-17, poi arriva al set ball sul 24-19 grazie all’ingresso di Bonomi al servizio che manda in difficoltà la ricezione lombarda e consente a Zaytsev di andare a segno. A chiudere il set sul 25-20 è l’errore di Zimmermann.

L’avvio del quarto set è caratterizzato da una lunga fase di studio, interrotta dal muro di Mosca su Strelhaut che porta Monza avanti 6-8, con il francese che lascia il campo per Cattaneo. Un errore in attacco di Stefanovic costringe Battocchio al time out sul 9-12 per la Vero Volley. Cuneo reagisce e con Zaytsev risale fino al 12-11, trovando poi la parità sul 12-12 grazie all’errore offensivo di Padar.

Monza piazza un nuovo break con Atanasov, che trova l’insaccato del 12-14, mentre Strelhaut rientra in campo. Un errore dalla seconda linea di Feral spinge i lombardi sul 14-17, ma è ancora Strelhaut a suonare la carica con il muro su Padar per il 16-17. La risposta monzese è immediata: Beretta mura Codarin per il 16-19, Battocchio chiama l’ultimo time out, ma al rientro arriva l’ace di Mosca su Cavaccini che vale il 16-20.

Nel finale Cuneo tenta la rimonta nel turno al servizio di Zaytsev: battuta insidiosa dello Zar, invasione lombarda e attacco out di Padar riportano i piemontesi fino al 23-21. Il muro di Stefanovic su Padar firma la parità a quota 23, ma sul cambio palla è Mosca a chiudere i conti per Monza, finalizzando una ricezione lunga di Cavaccini.

Cuneo parte fortissimo nel tie break e, grazie al muro di Stefanovic su Beretta e all’ace di Feral, costringe Eccheli al time out sul 6-3 per i piemontesi. Un incredibile muro a uno di Strelhaut su Frascio manda le squadre al cambio campo con Cuneo avanti 8-4. Monza continua a sbagliare in attacco e viene doppiata sul 10-5, poi l’errore di Rohrs porta il punteggio sul 13-7. A mettere il sigillo finale sul match è Zaytsev, che chiude con il muro del definitivo 15-8.