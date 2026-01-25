 / 

Australian Open, malore sugli spalti: interrotta Alcaraz-Paul

Paura agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 25 gennaio, la partita tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale dello Slam di Melbourne, è stata interrotta per oltre dieci minuti a causa di un malore sugli spalti. Uno spettatore si è infatti sentito male, probabilmente a causa delle elevate temperature, e il giudice di sedia ha interrotto il match. 

Lo spettatore è stato raggiunto dai sanitari presenti alla Rod Laver Arena, che hanno prestato soccorso e portato via l'uomo. Durante l'interruzione Alcaraz e Paul, che stavano giocando il tie break che ha deciso il primo set, poi vinto dallo spagnolo, hanno chiesto, e ottenuto, il permesso di provare il servizio, per tenere 'calda' la prima e farsi trovare pronti alla ripresa del gioco. 

 

 

