Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo

(Adnkronos) - Clamoroso nel post partita di Sassuolo-Cremonese. Dopo la sfida di oggi, domenica 25 dicembre, il club lombardo ha 'dimenticato' Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona senza il suo portiere titolare. Come raccontato da SkySport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. Tutti, tranne uno.

All'appello infatti mancava Audero, che era impegnato nelle tradizionali interviste post partita con alcuni giornalisti indonesiani, Paese d'origine del padre. Nessuno del club però si è accorto dell'assenza dell'ex portiere, tra le altre, della Sampdoria, che è quindi rimasto 'a piedi'. La Cremonese ha poi messo a disposizione un automobile che ha riportato Audero a casa.