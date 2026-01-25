 / 

Musetti-Fritz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka. 

 

La sfida tra Musetti e Fritz è in programma lunedì 26 gennaio alle 4 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con il parziale in parità sul 3-3. Nell'ultimo incrocio a vincere è stato Fritz, che si è imposto in due set nella fase a gironi delle ultime Atp Finals di Torino. 

 

Musetti-Fritz sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max 

 

 

