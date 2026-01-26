Beinette, aumentano sanzioni e controlli per i conferimenti scorretti dei rifiuti

Sanzioni e più controlli. Il Comune di Beinette annuncia una stretta per contrastare i conferimenti scorretti nella raccolta differenziata.

"Da alcune settimane - spiega il sindaco, Lorenzo Buscglio - è stato registrato un sensibile aumento della frazione indifferenziata del rifiuto esposto spesso in sacchi non conformi (neri) ed in modo inappropriato".

L’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione degli ispettori ambientali del CEC (Consorzio ecologico cuneese), ha iniziato a verificare il contenuto di alcuni dei sacchi, trovando molti rifiuti assimilabili ad altre frazioni (vetro, alluminio, plastica, carta e umido): laddove è stato possibile individuare i responsabili, sono state elevate sanzioni secondo il regolamento comunale.

Per arginare questo fenomeno, il Comune aumenterà i controlli, sanzionando i conferimenti inappropriati (conferimento in sacco diverso da quello previsto, mancata selezione dei rifiuti) e gli operatori addetti alla raccolta lasceranno a terra i conferimenti inidonei.

“È necessaria la collaborazione di ogni cittadino - sostiene il primo cittadino - per evitare sovraccosti di smaltimento che andrebbero ad alzare la bolletta TARI di tutti: per questo, nelle prossime settimane cercheremo, grazie all’aiuto del CEC, di informare capillarmente la popolazione sui corretti metodi di selezione e conferimento e, nel contempo, di aumentare i controlli per sanzionare coloro che non si attengono alle regole"

A tal proposito ritengo utile fornire un promemoria per evitare spiacevoli multe (che in alcuni casi possono arrivare a 500 euro), il Comune ricorda che: i rifiuti raccolti con il metodo porta a porta vanno conferiti solamente negli appositi sacchetti (RSU e plastica) o mastelli (carta) la cui distribuzione avviene nell’Info point presso gli ambulatori comunali (si veda il sito web comunale per maggiori informazioni); gli altri rifiuti (umido, vetro, pannolini) vanno conferiti negli appositi bidoni stradali chiusi (per le chiavi rivolgersi agli uffici del Comune). Per le aziende: gli scarti di lavorazione non devono essere conferiti nell’RSU, ma raccolti e smaltiti da ditte specializzate. Eventuali conferimenti inidonei rinvenuti nei bidoni condominiali comporteranno il pagamento del sovrapprezzo di smaltimento in carico all’intero condominio.