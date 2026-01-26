Cuneo, la Torre Civica si illumina di blu per ricordare le vittime civili delle guerre

Il Comune di Cuneo aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, in programma domenica 1° febbraio, rinnovando il proprio impegno nel promuovere la memoria e la consapevolezza su un tema di rilevanza storica e civile. Nella seduta dell’8 gennaio la Giunta comunale ha confermato la concessione del patrocinio alle iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS, riconoscendone il valore sociale e culturale e l’interesse che esse rivestono per la comunità cuneese.

A sostegno della ricorrenza e con l’intento di contribuire alla diffusione del suo messaggio, la Giunta ha inoltre disposto l’illuminazione in colore blu della Torre Civica nella giornata del 1° febbraio. Un gesto simbolico che intende richiamare l’attenzione della cittadinanza sul valore della memoria e sulla necessità di mantenere vivo il ricordo delle vittime civili dei conflitti, promuovendo al contempo una cultura di pace e di responsabilità collettiva.