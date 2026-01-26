Cuneo, piazza Europa: “La sindaca Manassero vuole dare il primo colpo di motosega ai cedri”

L’Associazione Di Piazza in Piazza e il Comitato Sos Cedri, dopo che il Tar del Piemonte ha dichiarato inammissibile il loro ricorso sul progetto di riqualificazione di piazza Europa, dando così ragione al Comune e aprendo la strada all’abbattimento degli alberi, non intendono mollare e annunciano un secondo ricorso al Consiglio di Stato.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale - dicono i rappresentanti dei due movimenti di cittadini - ha giudicato non ammissibile il nostro ricorso contro il progetto di riqualificazione di piazza Europa che l’Amministrazione ha in mente. Lo ha giudicato così non perché abbia valutato che i cedri, che verrebbero sacrificati alla riqualificazione, non abbiano un valore ambientale e storico, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, ma perché il nostro ricorso è arrivato dopo che la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico nel 2024”.

Vale a dire? “Siamo arrivati troppo tardi rispetto alla decisione della Giunta. Questo nostro ritardo ha dato modo al Tribunale di non entrare nel merito delle nostre rivendicazioni a proposito dell’importanza di non abbattere i cedri; per questo continueremo a sostenere, con un nuovo ricorso, la nostra posizione davanti al Consiglio di Stato, che già nell’Ordinanza di sospensione dell’abbattimento dei cedri ha giudicato testualmente “non sorretto da idonea motivazione”, “manifestamente irrazionale” e contrario a “proporzionalità e ragionevolezza” il progetto dell’Amministrazione comunale”.

Cosa vuol dire la sentenza?

“Non è una promozione dell’operato della sindaca Manassero e della Giunta, come da dichiarazioni, perché un conto è l’agire secondo correttezza burocratica, un altro è agire secondo verità e giustizia. È vero che l’Amministrazione ha preparato correttamente i documenti, non ha tralasciato nessuna firma o timbro nel predisporre il progetto su piazza Europa, ma è altrettanto vero che ha affermato contro verità ed evidenza che piazza Europa è una periferia topografica e sociale con cedri prossimi a fine vita, che i cuneesi non potevano fare a meno del parcheggio sotterraneo in piazza Europa, che i benefici ambientali perduti con l’abbattimento dei cedri semisecolari sarebbero stati compensati dalla piantumazione di un pugno di piccoli alberi”.

Cosa contestate alla sindaca Manassero?

“Che lei afferma di aver agito in modo corretto e che ci aveva promesso, fin dal suo programma, fin dalle sue prime dichiarazioni da sindaca, la riqualificazione di piazza Europa portata avanti nel rispetto della partecipazione dei cittadini. Ma la partecipazione dei cittadini è stata costantemente ignorata, quando non avversata, in nome di un progetto di rifacimento della piazza più volte cambiato con l’unica granitica costante dell’abbattimento dei cedri, per altro mai esplicitato nel programma elettorale della sindaca”.

Quindi? “Sono cose non giuste, non corrette. Dal tono del comunicato che annuncia la sua vittoria legale immaginiamo che la sindaca Manassero si stia preparando a dare, di persona, il primo orgoglioso colpo di motosega ai cedri di piazza Europa. Siamo certi che sarà orgogliosa di farlo. Del resto ci sono sindaci che posano la prima pietra e altri che danno il primo colpo d’accetta. A ciascuno il suo: ed è giusto che questo “suo progetto” rimanga il punto qualificante del suo operato da sindaca per il quale sarà “ricordata”. Alle prossime elezioni e negli anni a venire”.

