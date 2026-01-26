 / Attualità

Attualità | 26 gennaio 2026, 19:26

Cuneo, su piazza Europa verrà convocato un Consiglio comunale straordinario entro febbraio

Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo per ascoltare la voce dei cittadini presenti in Sala. Il presidente dell’Assemblea municipale Vernetti: “Così si darà adeguato spazio e dignità al confronto, evitando inutili polemiche”

Cuneo, su piazza Europa verrà convocato un Consiglio comunale straordinario entro febbraio

L’area riservata al pubblico nella Sala riunioni dove si tiene il Consiglio comunale di Cuneo, ieri sera, lunedì 26 gennaio, era gremita. Sono stati una sessantina i cittadini che hanno accolto l’invito dell’Associazione Di Piazza in Piazza e del Comitato Sos Cedri di essere presenti alla seduta per continuare la protesta contro il progetto del Comune di riqualificare piazza Europa, con l’abbattimento dei dieci maestosi e storici alberi collocati nell’area. 

Il tema, però, non era all’ordine del giorno dell’Assemblea municipale. Quindi, si poteva non parlarne. Ma, essendo un argomento che ha scatenato molto dibattito in città e vista la presenza nella Sala di tanti cittadini, il presidente Marco Vernetti, dopo anche le sollecitazioni dei consiglieri Ugo Sturlese e Beppe Lauria, ha accettato la proposta di Claudio Bongiovanni di sospendere i lavori e convocare la Conferenza dei capigruppo per capire se c’erano i margini di un confronto sull’argomento, magari contingentato per numero e tempi degli interventi. 

(Il presidente Vernetti)

All’uscita della Conferenza si è colta una certa soddisfazione, perché i capigruppo hanno condiviso la necessità di far convocare sul tema di piazza Europa un Consiglio comunale dedicato e straordinario entro il mese di febbraio. “Così - ha detto Vernetti - ci sarà il modo di dare adeguato spazio e dignità al confronto tra due posizioni che sono difficilmente conciliabili, ma il Consiglio deve essere luogo di dialogo e di dialettica democratica tra i gruppi. Pur nel rispetto delle differenti visioni. Non c’è nessuna volontà di censurare il dibattito da parte mia e da parte della Sindaca e questa sera abbiamo evitato inutili polemiche”.

(Il pubblico che ha affollato la'ula del Consiglio comunale)

I cittadini presenti hanno lasciato l’Aula rumoreggiando e non entusiasti, però hanno comunque colto il segnale positivo: il dialogo con l’Amministrazione comunale è ancora aperto. 

s.pe.

