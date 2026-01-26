Florete flores omaggia Giorgio Bonelli, medico-botanico vicese del '700

A Vicoforte la fase organizzativa di Florete Flores, coordinata dal Consigliere comunale Guido Picco, è entrata nel vivo e tra gli aspetti più nuovi ed interessanti ci sarà il ricordo dell’eclettico Giorgio Bonelli, nato a Vicoforte il 5 luglio 1724. Dopo gli studi a Mondovì ed all’Università di Torino, Bonelli si laureò in medicina, ma non rinunciò alla sua passione: la botanica. Ad essa dedicò ricerche e studi dopo essersi trasferito a Roma dove operò anche in Vaticano e dove, pur proseguendo con notevole successo la carriera professionale di medico e di docente universitario, non rinunciò a studiare la botanica ed a curare il primo volume di un importante progetto editoriale. Infatti nel 1772 ne curò la pubblicazione con 100 stampe di piante e fiori incise e colorate a mano con una dotta introduzione sullo stato degli studi di sviluppo della botanica e sulle relazioni dei vari sistemi di classificazione.

Bonelli morì e fu sepolto a Roma nel 1803. La memoria del medico-botanico Giorgio Bonelli, praticamente dimenticato nel suo territorio natale, è stata portata all’attenzione dal Vicese Arch. Gianfranco Somà e Vicoforte, nell’ambito delle manifestazioni culturali che faranno da corollario alla mostra-mercato Florete Flores che si terrà sabato 6 e domenica 7 giugno, dedicherà spazio e momenti di presentazione dei suoi studi e della sua opera letteraria.