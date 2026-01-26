Il Principe Alberto di Monaco in visita a Ceva, parte dei siti storici Grimaldi

È un legame che si perde nella notte dei tempi quello che lega Ceva alla famiglia Grimaldi.

La Città è infatti parte della prestigiosa associazione che riunisce i Comuni caratterizzati da un legame storico e culturale con la famiglia reggente monegasca, un circuito che attualmente consta di oltre 150 città distribuite in tutta Europa.

Ceva mantiene questo legame perché, nel 1390, Gherardo, secondogenito del marchese Oddo di Ceva, fu aggregato alla consorteria di famiglie nobili Grimaldi: tutti i discendenti da allora aggiunsero questo cognome al proprio. Con Cristoforo Ceva Grimaldi la famiglia si radicò al sud Italia; della nobiltà napoletana venne a far parte Giovan Francesco Ceva Grimaldi, nominato primo marchese di Pietracatella da Filippo III nel 1606.

Proprio in forza di questo legame, venerdì 30 gennaio, Ceva ospiterà la visita di Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto Alberto di Monaco, nonché presidente onorario dell'associazione Siti Storici Grimaldi, che unisce le rappresentanze degli antichi feudi legati in passato alla famiglia, promuovendo turismo culturale attraverso un circuito internazionale.

“La visita a Ceva di un principe regnante – afferma il sindaco Fabio Mottinelli – è motivo di grande onore per la città. La presenza di Alberto di Monaco rappresenta un momento di profondo valore istituzionale che rafforza i legami storici e culturali che legano il nostro territorio al Principato di Monaco. Ritengo inoltre che per il nostro territorio sarà un momento di confronto importante, in una fase storica in cui si discute di sinergie internazionali tra gli attori di un’area geografica che dal sud del Piemonte si espande verso il Ponente Ligure, la Costa Azzurra ed il Principato, area in cui Ceva assume una posizione strategica. A nome dell’Amministrazione comunale e dei cittadini, ringraziando l’Associazione Siti Storici Grimaldi che ha favorito questo incontro, esprimo gratitudine per questa attenzione verso la nostra città, che vivrà una giornata di grande prestigio”.

Il programma prevede un incontro a porte chiuse con le autorità al teatro Marenco, cui seguiranno momenti aperti alla cittadinanza: il saluto del sovrano alle 12.10 in piazza Vittorio Emanuele II, davanti al Palazzo comunale, e durante il tragitto che il Principe

percorrerà sotto i portici di via Marenco, alle ore 13 dopo l’incontro in Comune.



Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a portare il proprio saluto al Principe, che in questa particolare occasione omaggia la città di Ceva con una visita istituzionale in qualità di Capo di Stato.



Le vie e le piazze del Centro Storico: via Roma, ponte San Giovanni, via Marenco, via Sauli, via Pallavicino, piazza Gandolfi e Piazza Vittorio Emanuele II resteranno chiuse al traffico veicolare dalle 8 alle 15.