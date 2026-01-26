Provincia di Cuneo e CRAS di Bernezzo: rinnovata la convenzione per la tutela della fauna selvatica

Si è tenuto giovedì 22 gennaio l’incontro tra il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il dirigente provinciale Alessandro Risso, il presidente del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Bernezzo Federico Monti e il direttore Matteo Attolico, nel corso del quale il CRAS ha presentato la relazione annuale delle attività svolte nell’ambito della convenzione con l’Ente provinciale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sul servizio di recupero, cura e riabilitazione della fauna selvatica sul territorio provinciale, alla luce del recente rinnovo della convenzione tra la Provincia di Cuneo e il CRAS di Bernezzo per il triennio 2026–2028, per un importo di 27.500 euro annui, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare sul territorio e rafforzare la capacità di intervento a favore degli animali selvatici in difficoltà.

La collaborazione con il CRAS di Bernezzo si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale che attribuisce alle Province le competenze in materia di tutela della fauna selvatica, riconosciuta come patrimonio indisponibile dello Stato. Il Centro rappresenta da anni un presidio fondamentale per il recupero di animali rinvenuti in stato di difficoltà a seguito di incidenti stradali, attività venatoria, eventi accidentali o malattie, svolgendo anche funzioni di monitoraggio, raccolta dati, educazione ambientale e sensibilizzazione della cittadinanza.

«Il lavoro svolto dal Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo è di grande valore per il nostro territorio – afferma il presidente della Provincia Luca Robaldo –. Parliamo di un’attività complessa, portata avanti con professionalità, competenza e passione, che consente di tutelare concretamente la fauna selvatica e di rispondere in modo efficace alle numerose richieste di intervento. Il rinnovo della convenzione per i prossimi tre anni è un segnale di fiducia e di apprezzamento per un servizio indispensabile, che la Provincia intende continuare a sostenere nell’interesse dell’ambiente e della comunità».