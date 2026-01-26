Referendum, Mondovì nomina scrutatori e disponibilità a ricoprire l’incarico

In occasione della prossima consultazione referendaria di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, l’Amministrazione comunale, come già avvenuto nel recente passato, ha deciso di offrire un accesso prioritario per il ruolo di scrutatore a disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità e studenti e, in via residuale, a tutti coloro che si dichiarino disponibili a ricoprire l’incarico. Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (sezione dedicata alle Elezioni, in allegato alla notizia “Referendum 22 e 23 marzo - Nomina scrutatori”) ovvero presso lo Sportello Unico del Cittadino, al piano terra del Palazzo municipale.

La domanda dovrà essere inviata, unitamente a copia di un documento d’identità, via mail all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it ovvero consegnata allo Sportello Unico del Cittadino. Tale domanda dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 21 febbraio 2026. Si precisa che per la nomina occorre essere iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Mondovì.